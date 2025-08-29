Medios internacionales empiezan a dar cuenta de lo que le sucede a la mano de Trump y sacan conclusiones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido objeto de polémicas y especulaciones después de que varios usuarios de las redes sociales y medios de comunicación se fijasen en un pequeño detalle del mandatario. Y es que, en sus últimas apariciones Trump ha sido visto con algunos hematomas en la mano, lo que para muchos ha sido una señal de alarma sobre el estado de salud del presidente estadounidense, de 79 años.

Sin embargo, la Casa Blanca no ha tardado en desmentir dichas afirmaciones, asegurando que el hematoma se debe al apretón constante de manos y al uso de la aspirina, no a ninguna enfermedad. "El presidente Trump tiene moretones en la mano porque trabaja todo el tiempo y estrecha la mano de la gente todo el día, todos los días", defendió la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en febrero.

Esta versión coincide (en cierta parte) con la de muchos especialistas, como los que entrevista el medio internacional Italehti, el cual recoge que la causa más probable sea la avanzada edad del mandatario republicano, pues cuando las personas envejecen "su piel también lo hace y el tejido conectivo de los capilares y vasos sanguíneos se vuelve ligeramente más frágil". Otro de los personajes entrevistados, Toni Vanni, experto en salud, cree que incluso puede ser por un pequeño golpe.

"En la práctica, todo es posible, pero quizá un golpe de una pelota de golf sea la causa más posible del moretón. Un apretón de manos suena un poco raro", afirma. "Las personas mayores suelen tener grandes hematomas en el dorso de las manos si se han caído en esa zona. La edad aumenta la susceptibilidad a los hematomas", agrega finalmente.

En resumen, los motivos más probables pueden ser el uso de algunos medicamentos, como la aspirina o cortisona, un golpe o una caída. Respecto a la posibilidad de que sea una enfermedad grave, lo que también podría causar hematomas, los expertos consultados por el medio señalado rechazan dicha idea, pues se notaría un mayor desgaste en la figura del presidente, quien parece estar "de buen humor".