Una misteriosa explosión sacude el este de un país fronterizo de la OTAN y la policía y el ejército acuden a investigar

Polonia, país de la OTAN fronterizo con Ucrania, ha sufrido una misteriosa explosión en un maizal situado en el este del país, concretamente en el pueblo de Osiny (cerca de la ciudad de Lublin).

En el incidente, que se ha producido de madrugada, no se han registrado heridos. Inicialmente, la Agencia de Prensa Polaca (PAP), citando a una fuente anónima del Ministerio de Defensa de Polonia, informó de que la explosión probablemente había sido producida por un dron ruso sin ojiva destinado a distraer los sistemas de defensa aérea.

Sin embargo, el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia, en un comunicado publicado en la red social X, ha señalado que su análisis preliminar de los registros del sistema de radar muestra que "no se registró ninguna violación del espacio aéreo polaco, ni desde Ucrania ni desde Bielorrusia".

En ese sentido, el comando ha apuntado a que el objeto que causó la explosión "podría ser parte de un motor antiguo con hélice". No obstante, han subrayado que las autoridades aún están realizando un análisis detallado de lo ocurrido. Por su parte, la policía ha hallado en el lugar de los hechos fragmentos de metal y plástico de un objeto no identificado.

Polonia se mira en el espejo de Ucrania y asegura prepararse para un "predecible" enfrentamiento con Rusia El actual responsable de la Embajada de Polonia en Ucrania detalla la cooperación entre ambos países en los últimos años y apunta la preparación ante un posible escenario bélico en Europa Central.

El primer incidente de este tipo en Polonia relacionado con la guerra de Ucrania tuvo lugar en noviembre de 2022, cuando la caída de un misil en una instalación de cereales de Przewodow dejó dos fallecidos. Las investigaciones posteriores realizadas por parte de las autoridades polacas revelaron que se trató de un misil de defensa aérea que había sido lanzado por Ucrania.