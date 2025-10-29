"Nada va a poner en peligro el alto el fuego": Trump, tras los 63 muertos que dejan en Gaza los nuevos ataques de Israel

Un grupo de palestinos trabajan para recuperar el cuerpo de Fathi Oweida de entre los escombros de una casa alcanzada por un ataque israelí, en la ciudad de Gaza, el 29 de octubre de 2025.

Dice el diccionario de la RAE que "alto el fuego" se emplea para "ordenar que se deje de disparar". Imposible aplicar la definición a lo que ha hecho Israel en las últimas horas: el Gobierno de Benjamin Netanyahu ha ordenado "contundentes ataques" en respuesta a un supuesto ataque con francotiradores y artillería de Hamás. Dice Tel Aviv que el partido-milicia palestino rompió primero la tregua y ha replicado con una andanada que, según fuentes médicas citadas por Al Jazeera, deja ya 63 muertos. Al menos 24 de ellos son niños.

Ha habido asesinados en tiendas de campaña donde palestinos desplazados se refugiaban, en Al Mawasi, según informó un paramédico; una madre y su hija murieron en un ataque aéreo israelí contra una casa en el barrio de Tal al-Hawa, en la ciudad de Gaza; cinco más, contra una casa en el campo de refugiados de Bureij, en el centro de la franja: y tres al menos, en una escuela donde palestinos se refugiaban en Beit Lahiya. Son objetivos civiles.

¿Es eso paz? Para el impulsor del armisticio, el presidente estadounidense Donald Trump, sí. Es una quiebra justificada porque, dice, Israel tiene derecho a replicar. Su Ejército no ha proporcionado pruebas sobre el ataque que denuncia, pero sí ha informado de que provocó un muerto, un sargento reservista de 37 años. La desproporcionalidad es manifiesta, incluso con violación. Es la segunda vez que Israel dispara en la franja palestina desde que entró en vigor el alto el fuego; en la primera, el 19 de octubre, dos militares murieron. Denunciaron también a Hamás, pero incluso Trump exculpó a los islamistas, afirmó que por sus datos de Inteligencia no habían sido ellos, sino alguna otra milicia palestina. Más tarde, desde Gaza se expuso la hipótesis de que en realidad murieron al pisar uno de los múltiples explosivos que quedan en la zona, sin detonar.

El caso es que aquí vamos de nuevo, con una supuesta ruptura de un lado y con una carga nada supuesta, real, que ha devuelto la muerte y los escombros a los palestinos, que ha puesto de nuevo de manifiesto la falta de medicinas y de equipos médicos en unos hospitales que no se han recuperado en estos días de calma, porque Israel sigue permitiendo el paso de ayuda a cuentagotas y sigue cerrado Rafah, el principal paso, al sur, con Egipto. Dicen los de Netanyahu que no lo van a abrir hasta que Hamás cumpla con la entrega de todos los cuerpos de rehenes que quedan en su poder. Lleva tres semanas de retraso sobre lo previsto.

Pese a este escenario, Trump insiste en que el alto el fuego en Gaza no corre peligro. "Según tengo entendido, abatieron a un soldado israelí", declaró a los periodistas a bordo del Air Force One. "Así que los israelíes respondieron al fuego, y es lógico que lo hagan. Cuando eso sucede, deben responder", añadió. A renglón seguido, añadió: "Nada pondrá en peligro" el alto el fuego, afirmó. Y dejó este mensaje para la contraparte palestina: "Deben entender que Hamás representa una parte muy pequeña de la paz en Oriente Medio, y deben comportarse".

Horas antes de que hablase Trump, su vicepresidente, JD Vance, predijo de manera similar que la tregua se mantendría a pesar del recrudecimiento de los combates del martes. "El alto el fuego se mantiene. Eso no significa que no vaya a haber pequeñas escaramuzas aquí y allá", dijo a los periodistas durante una visita al Capitolio. "Sabemos que Hamás o alguien más dentro de Gaza atacó a un soldado de las FDI", añadió, absteniéndose notablemente de atribuir definitivamente la culpa a Hamás. "Esperamos que los israelíes respondan, pero creo que la paz impulsada por el presidente se mantendrá a pesar de ello", agregó.

La amenaza

El acuerdo de alto el fuego, respaldado por Estados Unidos, entró en vigor el 10 de octubre, poniendo fin a dos años de guerra desencadenada por los mortíferos ataques liderados por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Ambas partes se han acusado mutuamente de violar el alto el fuego. "Si son buenos (los de Hamás), serán felices; si no lo son, serán eliminados, sus vidas terminarán", dijo Trump. "Nadie sabe qué le pasó al soldado israelí, pero dicen que fue fuego de francotirador. Y fue una represalia, y creo que tienen derecho a hacerlo", detalla.

"Si son buenos (los de Hamás), serán felices; si no lo son, serán eliminados, sus vidas terminarán"

El martes, medios israelíes informaron de un intercambio de disparos entre fuerzas israelíes y combatientes de Hamás en la ciudad de Rafah, al sur de Gaza. Hamás negó su responsabilidad en el ataque contra las fuerzas israelíes. El grupo también declaró que mantiene su compromiso con el acuerdo de alto el fuego en Gaza, distinto a los dos anteriores desde sus atentados del 7 de octubre de 2023, porque ha sido planteado por la Casa Blanca y firmado a bombo y platillo por decenas de naciones, en Sharm el Sheij (Egipto).

"Hamás afirma no tener ninguna relación con el tiroteo de Rafah y reafirma su compromiso con el acuerdo de alto el fuego", precisó en un comunicado. Añadió que el ataque israelí, que calificó de "terrorista", se suma a una serie de "violaciones" cometidas en los últimos días, incluyendo ataques que causaron muertos y heridos, además del continuo cierre del cruce de Rafah, entre Gaza y Egipto. Consideró que estos comportamientos de Israel confirman su "insistencia en violar los términos del acuerdo e intentar sabotearlo".

Además, instó a los mediadores -Egipto, Catar y Estados Unidos- que garantizan el acuerdo a que tomen medidas inmediatas para presionar a Israel, frenar su "brutal escalada contra la población civil" en la Franja de Gaza, (...) y exigirle responsabilidades.

Los ataques del martes en la ciudad de Gaza se produjeron tras lo que Israel calificó como un "ataque selectivo" el sábado contra una persona en el centro de Gaza que, según Israel, planeaba atacar a las tropas israelíes.

Los ataques sobre Gaza se mantienen en la mañana de este miércoles y vuelven las escenas de siempre: los equipos de Defensa Civil que luchan por rescatar a los palestinos atrapados bajo los escombros, usando herramientas manuales y sus propias manos para liberar a muchos civiles que aún permanecen atrapados. Sin medios, sin ayuda. Los hospitales, recibiendo a los heridos sin anestesia o calmantes. Las morgues, llenas.

Militantes de Hamás transportan un cadáver durante la búsqueda de rehenes fallecidos en Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, el 28 de octubre de 2025. Ramadan Abed / Reuters

Polémica por los cuerpos

En las últimas horas, además, Israel ha denunciado que Hamá ha intentado crear una falsa impresión sobre sus esfuerzos para localizar cuerpos de rehenes en la Franja de Gaza, denunciando que los mantiene los cadáveres "como rehenes" y no cumple con el acuerdo de devolución.

Las FDI difundieron un vídeo captado por dron donde se observa a miembros del grupo retirando los restos de Ofir Tzarfati de un edificio, enterrándolos en el barrio de Shejaiya y escenificando su hallazgo ante el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Según un comunicado militar, "las imágenes muestran claramente que la organización terrorista Hamás está intentando crear una falsa impresión de esfuerzos para localizar los cuerpos, mientras que de hecho mantiene como rehenes a los fallecidos cuyos restos se niega a liberar como lo exige el acuerdo".

El vídeo, divulgado tras informar a la familia de Tzarfati, muestra a los agentes cubriendo el cuerpo, desenterrándolo ante el CICR y fotografiando la escena. Las FDI subrayaron que el proceder de Hamas contradice sus declaraciones sobre dificultades logísticas y remarcaron que los supuestos equipos de ingeniería no son necesarios para la devolución de cadáveres.

El CICR aseguró que sus equipos en la ciudad de Gaza presentes durante la recuperación de ese cuerpo no eran conscientes de ello y calificó como "inaceptable" lo ocurrido. "Es inaceptable que se haya simulado una falsa recuperación cuando hay tanto dependiendo de que este acuerdo se mantenga y tantas familias siguen esperando ansiosas noticias de sus seres queridos", aseguró la organización en un comunicado compartido con EFE.

La organización aseguró que Hamás pidió la presencia del CICR durante la exhumación, que acudió al lugar notificando sus movimientos también al Ejército israelí. "El equipo del CICR en esta localización no era consciente de que la persona fallecida había sido ubicada allí antes de su llegada, como muestran las imágenes", sigue el comunicado, en referencia al vídeo que ha destapado la escenificación de la excavación.

En Gaza hay aún 13 cadáveres de rehenes, en cuyas exhumaciones suele estar presente la Cruz Roja, que se encarga también de transportar los cuerpos de manos de Hamás hasta el Ejército israelí. A la inversa, la Cruz Roja entrega en Gaza los cuerpos de palestinos que Israel mantiene en su poder y devuelve al enclave a cambio de sus rehenes.