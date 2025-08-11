Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Trump hablará con Zelenski y los líderes europeos antes y después de verse con Putin: "La siguiente reunión será con los dos"
El canciller alemán ha organizado una cumbre internacional dos días antes del Trump-Putin. El líder de EEUU promete que organizará un posterior encuentro a tres o, al menos, con Zelenski y Putin en la misma mesa.

Miguel Fernández Molina
Trump conversa con Zelenski, Macron y Starmer en El VaticanoVía getty images

Los ojos del mundo miran a Alaska. Este viernes, el inmenso estado de EEUU servirá de sede para el reencuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin, con el futuro de la guerra de Ucrania como eje. Esa cita ha condicionado toda la agenda global y el presidente norteamericano ya ha avisado que hablará dos días antes y justo después tanto con Volodimir Zelenski como con los aliados europeos.

El primer encuentro previo llegará este miércoles. Bajo organización de Alemania, Trump y Zelenski volverán a coincidir en un encuentro multilateral en el que también participarán los líderes de Francia, Reino Unido, Italia, Polonia y Finlandia.

Una vez concluya su cara a cara con Putin el viernes, el propio Trump ha confirmado que llamará "primero a Zelenski" y luego a los aliados europeos para contar los entresijos de un encuentro del que ha llegado a decir que "a los dos minutos de reunión (con Putin) sabré si alcanzaremos un acuerdo",.

En su rueda de prensa, Trump también ha adelantado que a partir del viernes promoverá una cita con los líderes ruso y ucraniano en la misma mesa. "La siguiente reunión será con Zelenski y Putin, o los dos solos. Yo estaré si lo necesitan, pero la organizaré", ha prometido a los medios.

