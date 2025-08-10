Netanyahu extiende su nueva ofensiva contra la ciudad de Gaza a los campos de desplazados de la costa central

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado este domingo que no solo ha ordenado al Ejército israelí la ocupación de la ciudad de Gaza, sino también una intervención contra los campos de desplazados en la costa central del país, que ha descrito como "los últimos bastiones" del movimiento islamista palestino Hamás.

Netanyahu ha asegurado en una conferencia ante la prensa internacional en Jerusalén que Israel lanzará "muy pronto" su ofensiva. La condición previa a lanzar la ofensiva es la creación de unas "zonas de seguridad", cuya ubicación no detalló, a las que desplazar a la población y en las que ha dicho que se le dará "comida, agua y atención médica". A principios de julio, la ONU advirtió que estas áreas pueden constituir "campos de concentración" de facto.

"He dado orden al Ejército israelí para que desmantele los dos últimos bastiones de Hamás en la ciudad de Gaza y los campamentos centrales del país. Es la mejor forma de terminar con esta guerra y de acelerar su fin", ha declarado este domingo el primer ministro en rueda de prensa.

Entre los campamentos centrales de Gaza se encuentran los establecidos en Al Mauasi, que Israel describió en su día como una "zona segura" que, no obstante, también ha sido objetivo de bombardeos del Ejército israelí. Netanyahu no ha precisado si la operación contra los campos incluirá a los comprendidos en esta zona.

Netanyahu ha repetido su plan de cinco puntos aprobado el pasado viernes por su gabinete, a pesar de las fuertes reticencias expresadas por el Ejército, y que contemplan la desmilitarización de Hamás, su expulsion de las instituciones de gobierno en Gaza, y la instauración de una "autoridad civil", y ha descartado que sea la Autoridad Palestina, el Gobierno palestino en Cisjordania.

Gaza, la incógnita más cruel tras el paso dado por Netanyahu: promesas, discrepancias y un rechazo masivo De madrugada, el Gabinete de Seguridad daba luz verde al plan de Netanyahu para conquistar Ciudad de Gaza y completar su dominio en la Franja. El ejército no lo ve bien, el mundo tampoco... ni siquiera su pueblo lo apoya. Sin entender el por qué, ahora se teme el cuándo y el cómo.

El primer ministro ha insitido una vez más, frente a la opinión de organizaciones humanitarias internacionales, que no existe hambruna en Gaza y que todo se trata de una "campaña de distorsión" por parte de Hamás. "Los únicos que están pasando hambre de manera deliberada son nuestros rehenes", ha criticado.

Países europeos urgen a Israel "revertir" su plan



Los cinco países europeos que forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU han urgido este domingo a Israel "revertir" su plan de ocupar Gaza, al denunciar que podría "violar el derecho internacional".

Reino Unido, Francia, Dinamarca, Grecia y Eslovenia, que convocaron a la reunión extraordinaria de este domingo para discutir la ocupación en Palestina, "condenaron la decisión del Gobierno de Israel de ampliar sus operaciones militares en Gaza" en un pronunciamiento conjunto.

"Este plan violaría el derecho internacional humanitario. Llamamos a Israel a urgentemente revertir esta decisión y no implementarla, y reiteramos que cualquier intento de anexión o expansión de la ocupación viola el derecho internacional", ha leído Samuel Zbogar, representante de Eslovenia en el Consejo de Seguridad.

Los países europeos han alertado de riesgos para "las vidas de los civiles en Gaza", además de los rehenes. También han considerado que la "decisión del Gobierno de Israel no hará nada para garantizar el regreso de los rehenes y podría arriesgar aún más sus vidas". Según han indicado, "empeorará la ya catastrófica situación humanitaria en Gaza, y amenaza con más muertes y desplazamiento masivo de los civiles palestinos".

Los representantes europeos reiteraron que "la situación de hambruna es tan severa, que civiles desesperados están tomando el riesgo de que los maten en los sitios de distribución de ayuda para alimentar a sus familias". "Tenemos un mensaje claro para Israel: levanten sus restricciones a la distribución de ayuda para permitir que la ONU establezca socios humanitarios para operar de formar segura", han manifestado.

El embajador de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, aseveró el viernes que, desde la incursión del 7 de octubre de 2023 -en la que Hamás mató al menos a 1.200 personas en Israel-, el Ejército israelí ha asesinado a más de 60.000 palestinos, "la mayoría niños y mujeres".