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Netanyahu, obligado a aclarar sus palabras tras comparar a Jesucristo con Genghis Khan
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Netanyahu, obligado a aclarar sus palabras tras comparar a Jesucristo con Genghis Khan

El primer ministro israelí reapareció este jueves tras días de silencio. Su comparecencia, centrada en la guerra contra Irán, dio para mucho. Y lo que dijo de Jesucristo no deja de colear.

Miguel Fernández Molina
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Benjamin Netanyahu, este jueves en su rueda de prensa
Benjamin Netanyahu, este jueves en su rueda de prensaEFE/EPA/RONEN ZVULUN / POOL

Benjamin Netanyahu está de vuelta tras unos días fuera del foco en plena guerra con Irán. Y con su reaparición pública ha regresado también la polémica, cuestión inseparable del mandato del primer ministro israelí.

Este jueves, Netanyahu comparecía ante la prensa nacional e internacional para dar detalles sobre la ofensiva de Israel y EEUU contra Irán. Pero su intervención sirvió también para dar una prueba de su estado —incluida la frase "estoy vivo"— después de días de rumores sobre su situación. Y entre promesas y anuncios, un nuevo 'fuego', este religioso por lo que dijo de Jesucristo.

En un momento de su intervención, Netanyahu recurrió al escritor e historiador Will Durant para señalar que "la historia demuestra que, desafortunada y tristemente, Jesucristo no tiene ventaja sobre Genghis Khan". "Si eres suficientemente fuerte, suficientemente implacable y suficientemente poderoso, el mal vencerá al bien. La agresión vencerá a la moderación", apuntó.

La mera comparación entre la figura central de cristianismo y de la historia y el conquistador mongol de los siglos XII-XIII (después de Cristo) ha indignado a la comunidad cristiana y también a los no cristianos.

Ante la polémica surgida de las palabras de Netanyahu, el mandatario hebreo ha tenido que salir al paso con un mensaje publicado a través de la cuenta oficial en X de la oficina del primer ministro de Israel. En ella recurre a la ya clásica acusación de que las críticas nacen de una nueva "fake news".

"Permítanme ser claro: no denigré a Jesucristo en mi conferencia de prensa de esta noche", explica tras asegurar que el ruido parte de "falsedades sobre mi actitud hacia los cristianos, que están protegidos y prosperan en Israel".

Benjamin Netanyahu se ampara en que fue una simple cita "del gran historiador estadounidense Will Durant". "Ferviente admirador de Jesucristo, Durant afirmó que la moralidad por sí sola no basta para garantizar la supervivencia".

En línea con el pensamiento de Durant, Netanyahu insiste en que "una civilización moralmente superior aún puede caer ante un enemigo despiadado si no tiene el poder para defenderse", para culminar con una suerte de disculpa: "No se pretendía ofender".

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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