Netanyahu ordena a su ejército que coloque altavoces en la Franja para que los gazatíes escuchen su discurso ante la ONU

El nivel de crueldad de Netanyahu contra la población parece no tener límites. Aunque esto no sorprende a nadie en el planeta a estas alturas, el primer ministro de Israel trata de superarse día a día. La última orden del líder del país hebreo ha sido calificado directamente por un alto mando del Ejército como "una idea descabellada", según recoge el medio The Times of Israel

De acuerdo con la información publicada por el medio israelí, Netanyahu habría ordenado colocar altavoces a lo largo y ancho de la Franja de Gaza para transmitir en directo a todos los gazatíes su discurso ante la Asamblea General de la ONU. Esta iniciativa ha sido criticada ampliamente por grandes sectores del ejército hebreo, que no lo ven necesario, según apuntan informaciones del Canal 12 israelí.

Uno de los principales motivos de esta oposición se centra en que numerosos militares tendrían que dejar sus puestos y entrar en la Franja, algo que pondría en juego sus vidas ante los "terroristas de Hamas".

De hecho, un alto oficial expresó al medio israelí Haaretz que se trata de una "idea descabellada". Y asegura que "personas de todo el espectro político se preguntan: '¿Qué es esta falacia?'. Nadie entiende qué beneficio militar hay aquí", señaló.

Otras declaraciones recogidas por Haaretz, citando a fuentes militares, apuntan a que este tipo de medidas, que ya fueron impulsadas al inicio de la ocupación israelí, se encuadran en el marco de "guerra psicológica". Sin embargo y pese a la amplia oposición del ejército, parece que nadie osará a desafiar una orden de Netanyahu, por lo que parece que los gazatíes tendrán que escuchar a partir de las 16:00 el discurso del primer ministro israelí -si los bombardeos lo permiten-.

Presumiblemente, el discurso de Netanyahu parece que irá centrado a criticar a los países que han reconocido que su país está cometiendo un genocidio y hayan reconocido al Estado de Palestina.

Con todo, ya hay imágenes compartidas a través de redes de la colocación de estos altavoces en la Franja de Gaza. "Los altavoces que las FDI colocaron en la Franja de Gaza para transmitir el discurso de Netanyahu en la ONU", recoge un post en X de la cuenta del medio israelí Kann.

Familiares de rehenes israelíes critican la decisión

Más allá del ejército, numerosos familiares de rehenes secuestrados por Hamás, y que llevan más de dos años desaparecidos, se han mostrado en contra esta decisión y han exteriorizado nuevamente su indignación ante una medida que consideran peligrosa para sus vidas. La esposa de uno de los rehenes, Lishay Miran-Lavi, ha denunciado en X la decisión de Netanyahu:

"He oído que ha ordenado instalar altavoces por toda Gaza para hablar con los gazatíes. En lugar de hablar con los gazatíes, me gustaría que hablara con quienes anhelan una voz de esperanza: los rehenes y los soldados", escribió. Y solicitó que "si ya están instalando altavoces, me gustaría que le pasaran mi grabación a Omri (su marido) para que pueda decirle a él y a todos los rehenes y soldados, en voz alta, que la nación de Israel lucha por ellos y que una mayoría decisiva quiere un acuerdo que los devuelva a casa y ponga fin a la lucha. Y que no tenemos intención de rendirnos. ¿Están de acuerdo?", concluyó.

Finalmente, otro ciudadano israelí, Anat Angrest, cuyo hijo se encuentra en cautiverio desde el 7 de octubre de 2023, exigió a Netanyahu que "cualquier frase que no sea 'Vine a Estados Unidos para firmar un acuerdo que nos devolverá a todos a casa' es una forma de abuso psicológico para ellos. No les destroces la esperanza, si es que aún la tienen", denunció.