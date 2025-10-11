Ni España ni Grecia ni muchos menos Francia: esta es la ciudad pequeña considerada de las mejores de Europa

No está en la costa francesa ni en las islas griegas. Tampoco en los destinos más turísticos de España. La ciudad europea que más enamora a quienes la visitan es Verona, una urbe del norte de Italia que combina historia, arte y romanticismo en cada esquina. Situada en la región del Véneto, a medio camino entre Venecia y Milán, esta pequeña joya italiana es mucho más que el escenario de Romeo y Julieta.

El balcón de la Casa de Julieta sigue siendo el punto más fotografiado de Verona, pero su encanto va mucho más allá de la leyenda literaria. La ciudad conserva un patrimonio monumental impresionante: desde su anfiteatro romano, la Arena de Verona —donde aún se celebran óperas y conciertos—, hasta sus calles empedradas, que conducen a plazas vibrantes como la Piazza delle Erbe, corazón de la vida local.

El río Adigio, que atraviesa la ciudad, añade un toque de serenidad al paisaje urbano, rodeado de campanarios y palacios medievales. No sorprende que Verona sea hoy la cuarta ciudad más visitada de Italia, y que quienes la descubren repitan la experiencia. Muchos viajeros destacan que, pese a su popularidad, conserva una calidez auténtica y un ritmo pausado que invitan a quedarse más tiempo del previsto.

Entre sus tesoros menos conocidos figura la Basílica de San Zeno Maggiore, una de las iglesias más antiguas de la ciudad, datada en el siglo IX. En su interior se conserva un magnífico tríptico de Andrea Mantegna, una joya del arte renacentista que deslumbra a quienes buscan un recorrido cultural más allá de las rutas turísticas habituales.

Los comentarios en foros como TripAdvisor son unánimes: Verona es una de las ciudades más bellas de Italia. “Te enamoras de su ritmo de vida relajado y del carácter acogedor de su gente”, escribió un usuario. Otro, que pasó seis semanas allí, la describió como “un lugar perfecto para pasear, conversar con los locales y disfrutar del ambiente de su antigua Arena”.

A todo esto se suma una escena gastronómica vibrante y una creciente presencia de diseñadores italianos que han convertido sus calles históricas en un escaparate de moda y estilo. Llegar, además, es sencillo: Verona cuenta con un aeropuerto internacional con vuelos directos desde Londres, Mánchester o Birmingham. Y aunque se puede recorrer en un día, quienes la visitan coinciden en algo: Verona merece al menos tres.