No solo minerales raros: descubren las intenciones de EEUU con el gas de Europa

Funcionarios estadounidenses y ucranianos se reunieron el viernes para tratar una propuesta estadounidense para obtener acceso a la riqueza mineral de Ucrania, dijo una fuente a la agencia Reuters, añadiendo que las perspectivas de un avance eran escasas dada la atmósfera "antagónica" de la reunión.

Las tensiones en las conversaciones en Washington surgieron del último borrador de propuesta de la administración Trump, que es más amplio que la versión original, dijo la fuente. "El ambiente de negociación es muy antagónico", añadió, señalando el borrador "maximalista" presentado por la administración Trump el mes pasado.

Un punto previamente no revelado en el acuerdo entre Ucrania y EEUU sobre minerales reveló que Washington buscaba el control de parte del sistema de transporte de gas de Ucrania, desde la frontera rusa hasta la europea, informó el medio The New Voice of Ukraine.

Uno de los "huevos de Pascua" en un documento reciente fue una demanda de Estados Unidos para que la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (IDFC) tome el control del gasoducto desde el gigante energético ruso Gazprom a través de Ucrania hasta Europa.

Zelenski dijo el pasado miércoles que un acuerdo sobre los minerales debería ser rentable para ambos países y podría estructurarse de una manera que ayudara a modernizar Ucrania .

Altos funcionarios ucranianos, incluido el primer ministro, Denys Shmyhal, y el ministro de Finanzasc, Serhiy Marchenko, estarán en Washington en dos semanas para las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, incluida una reunión de ministros centrada en Ucrania el 25 de abril, dijeron varias fuentes familiarizadas con los planes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está buscando un acuerdo que cubra los minerales de Ucrania, que incluyen tierras raras preciadas, como parte de su esfuerzo por poner fin a la guerra y como una forma de recuperar miles de millones de dólares en asistencia militar estadounidense a Kiev.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.