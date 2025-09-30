Otro golpe a Milei a un paso de las urnas: ¿su candidato en Buenos Aires tiene vínculos con el narco?

El mandatario argentino, Javier Milei, en una imagen de archivo junto al diputado Jose Luis Espert; en una imagen de archivo durante un acto de La Libertad Avanza (LLA).

Cuando parecía que el anarcocapitalista y presidente de Argentina, Javier Milei, podía permitirse un respiro gracias el anuncio de Donald Trump de que habilitaría una línea de crédito (swap) de 20.000 millones de dólares estadounidenses, los titulares que hablan de escándalo han vuelto a acorralarle esta semana. En esta ocasión, salpican a un hombre clave para las aspiraciones de La Libertad Avanza (LLA) de mantener el Gobierno. Justo cuando el tiempo sigue corriendo en contra del partido oficialista, su candidato en Buenos Aires para las próximas legislativas que renovarán la mitad del Congreso, Jose Luis Espert, ha sido denunciado por supuestas mordidas de un empresario detenido por narcotráfico desde 2021, recoge Página 12.

Ni es un candidato cualquiera ni esta es una plaza electoral que tomar a la ligera. Por dos motivos muy concretos. En Buenos Aires vota cerca del 40% de todos los votantes argentinos, lo que permite hacerse una idea de la importancia de cosechar un buen resultado el próximo 26 de octubre para afianzar los números de la aritmética parlamentaria. Sobre todo en un contexto en el que su 'política de motosierra' causó grietas en la coalición con la derecha tradicional conservadora que sí bendijo sus baterías de recortes en lo social y privatizaciones masivas.

Pero, sobre todo, porque el último termómetro electoral está muy reciente, con las elecciones regionales de comienzos de julio en los que el kirchnerismo arrasó. La LLA de Milei obtuvo el 33,82% de los votos frente al 47% de la izquierda aglutinada en un frente. Ese patinazo en las urnas se tradujo en una espantada seria en los mercados que desató la incertidumbre económica en un contexto de incertidumbre política. Si ahora ya le cuesta materializar la agenda ultraliberal, ¿tendría apoyos en el Congreso después de una suerte de mid terms a la argentina? Trump quiso despejar esas dudas con el préstamo, que de forma paralela también supone desplazar a China como acreedor de Argentina (deben cancelar un swap anterior con Pekín).

Un escándalo que se suma a otro escándalo: 200.00 dólares, con avioneta y furgoneta

En este sentido, el propio candidato de Milei en la circunscripción de la capital, Espert, reconocía el domingo que sí que tuvo relación con el empresario arrestado, Federico 'Fred' Machado, sobre el que también pesa una reclamación de extradición para ser juzgado en EEUU, y tras haber sido condenada su socia Debra Lynn Mercer-Erwin por un tribunal de Texas. Concretamente, la denuncia presentada contra Espert le acusa de haber empleado una avioneta y una furgoneta vinculados al presunto narco para actos de campaña de las presidenciales en 2019, pero también de recibir una cantidad pecuniaria de 200.000 dólares. Cabe destacar que Espert quedó último.

Por otro lado, y respecto a Machado, la justicia cree que movía grandes volúmenes de droga, concretamente cocaína, a EEUU desde distintos puntos y países sudamericanos. Para ello, la investigación apunta a que se valían de operaciones ilegales de compra de aviones. 'Fred' también estuvo detenido en Texas, desde donde le reclaman por los presunto delitos de asociación ilícita para la fabricación y distribución de cocaína, lavado de dinero y fraude, pero logró huir a México en 2021 antes de ser detenido en el sur de Argentina, en Río Negro, en la Patagonia.

Los de Milei vienen de atravesar unos meses muy complicados, marcados antes de ese batacazo electoral por el escándalo de una presunta red de dádivas y mordidas con fármacos de la Agencia Nacional de Discapacidad, cuyo exdirector Diego Spagnuolo fue la primera víctima política de unos audios contra los que maniobraron desde la Casa Rosada, con requerimientos judiciales que suscitaron dudas de su legalidad, como la prohibición previa de más grabaciones, sin saber si quiera si existían. Esas filtraciones implican incluso a la secretaria de Presidencia y hermana del presidente, Karina Milei.

