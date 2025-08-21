Denunciados por corrupción el presidente argentino, Javier Milei, y su hermana Karina: mordidas con medicinas

El presidente de Argentina, Javier Milei, y la secretaria de Presidencia y su hermana, Karina Milei; en una imagen de archivo.

Indignación en Argentina con doble varapalo incluido a los Milei. En la misma jornada en la que el Gobierno del ultra Javier Milei veía cómo se le escapaba la aritmética parlamentaria y tumbaban en el Congreso una de sus políticas estrella en materia de atención a la discapacidad, es decir, su intento de vetar la Ley de Emergencia de Discapacidad, ha salido a la luz un supuesto entramado de corrupción con el aprovisionamiento de las medicinas de la propia Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Se trata de una serie de fragmentos de audio -filtrados en un canal de streaming, Carnaval- en los que se escucha al ya, desde esta misma mañana, exdirector de Andis, Diego Spagnuolo, hablando -y admitiendo implícitamente- la existencia de un sistema de "recaudación ilegal" que afecta directamente a lo más alto de la Casa Rosada. Al propio mandatario argentino, Javier Milei, pero también a la secretaria de Presidencia y su hermana, Karina Milei.

A mayores de los Milei y del propio Spagnuolo, también se han visto implicados en dichas grabaciones el asesor de Karina, Eduardo 'Lule' Menem y Eduardo Kovalivker, propietario de la empresa comercializadora de medicamentos Suizo Argentina. La denuncia, que tiene un importante componente de rivalidad política al haberla presentado Gregorio Dalbón el mismo letrado que represento a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, le atribuye a los Milei y al resto de acusados "delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública".

Los audios: "De lo que cobran de medicamentos tienes que poner el 8%..."

¿En qué consiste ese supuesto entramado de mordidas? Presuntamente, se sitúa a los antes mencionados detrás de un sistema "de cobro y pago de coimas -dádivas, sobornos, favores para conseguir algo de un poder público...- relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos", según consta en la denuncia.

"A Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria" Supuestas declaraciones de Diego Spagnuolo filtradas al canal 'Carnaval'

Entre las afirmaciones de Spagnuolo se escuchan frases como "de lo que cobran de medicamentos tienes que poner el 8%, lo tienes que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia [la cartera de Karina Milei]". No es el único momento en que habla explícitamente de porcentajes y su división: "A Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria".

El exresponsable de Andis, quien además ha sido un apoyo clave en la carrera de Milei hasta la presidencia argentina, también le menciona directamente a él: "Yo hablé con el presidente. Tengo todos los 'WhatsApp' de Karina. Él no está metido, pero es toda la gente de él. Van a pedirle guita a los prestadores".

