Milei, evacuado de un acto electoral tras ser atacado por unos manifestantes que arrojaron objetos contra su furgoneta

Javier Milei ha sido atacado en uno de sus actos electorales en Buenos Aires. El presidente argentino ha sido evacuado este miércoles después de que unos manifestantes opositores arrojaran objetos contra la camioneta descubierta en la que viajaba. Esta situación derivó en enfrentamientos entre algunos de los concentrados y efectivos policiales.

Debido a los incidentes, el mandatario fue inmediatamente evacuado por su custodia junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Por su parte, el principal candidato oficialista de cara a los comicios legislativos en la provincia, José Luis Espert, abandonó la escena en una motocicleta.

Los episodios tuvieron lugar durante un acto de campaña en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, donde Milei se encontró con un grupo numeroso de manifestantes opositores que le lanzó piedras, ramas y huevos, entre otros objetos. El personal policial protegió al presidente con escudos antes de evacuarlo en un vehículo blindado.

Tras la evacuación del mandatario, se ha desencadenado una confrontación entre simpatizantes de ambos bandos, que se saldó, según la prensa local, con al menos tres heridos y dos detenidos. De vuelta en la residencia presidencial de la localidad de Olivos, Milei ha publicado una foto junto a su hermana Karina y a Espert junto a un breve mensaje en el que explica que "en Olivos con 'el profe' José Luis Espert y 'el jefe' Karina Milei luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas (kirchneristas) tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia".

Pese a la caracterización de Milei de los manifestantes como kirchneristas, la protesta en su contra ha incluido a representantes de distintos sectores y organizaciones, así como ciudadanos autoconvocados.

Asimismo, en su mensaje, el mandatario ha aprovechado también para pedir el voto en los comicios legislativos del próximo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y en la elección parlamentaria nacional del 26 de octubre.

Por su parte, La Libertad Avanza, el partido del presidente, describió el acto electoral de Lomas de Zamora como "una caravana pacífica", en la que "un grupo de manifestantes y militantes identificados con el kirchnerismo aprovechó la ocasión para insultar e intentar a agredir a quienes se expresaban a favor de terminar con un modelo empobrecedor".

En un comunicado, el partido ha destacado que "la cobardía y el patoterismo son parte del accionar de un modelo que se ve acorralado; pero que, sin embargo, no podrá frenar la fuerza de millones de argentinos que eligieron un cambio histórico y que hoy acompañan al presidente Javier Milei en la construcción de una Argentina libre, que bajó la pobreza y la inflación".

Por su parte, el portavoz presidencial Manuel Adorni ha afirmado en su cuenta de la red social X (antes Twitter) que el episodio es "la muestra más fiel del final del kirchnerismo" y se refirió a los manifestantes opositores como "militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado".

La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, también se ha expresado en redes para repudiar la agresión. "El kirchnerismo organizó un ataque al presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar", ha aseverado. "Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos. Kirchnerismo Nunca Más", ha concluido.