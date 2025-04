Promesas vacías para los soldados amputados de Putin

Andre Alves / Anadolu via Getty Images

La Fiscalía General de Rusia ha designado al diario The Moscow Times como una organización "indeseable", pero eso no lo frena para seguir tratando de contar la Federación que manda Vladimir Putin. Su última gran historia tiene que ver con los soldados rusos que quedan amputados en el campo de batalla y las atenciones, o desatenciones, que reciben del Kremlin.

"Si no hay pagos ni premios por discapacidad, ¿al menos puedo tener un loro en mi hombro para que encaje en la imagen?", pregunta Konstantin, un exmilitar que perdió una pierna durante la guerra en Ucrania, en un comentario en las redes sociales reproducido por este medio, que no tiene problemas en llamar guerra a lo que Moscú aún llama "operación militar especial".

Konstantin se dirige en su mensaje a la Fundación Defensores de la Patria, una organización estatal que ayuda a los veteranos rusos a reintegrarse a la vida civil, incluidos aquellos que perdieron brazos o piernas en la invasión a gran escala.

Según el Ministerio de Trabajo ruso, al menos el 54% de los soldados con discapacidad tras combatir en Ucrania son amputados. Incluso funcionarios gubernamentales reconocen la magnitud del problema. "Es mucho. No vemos este porcentaje de amputaciones entre civiles con discapacidad", dijo Alexei Vovchenko, viceministro de Trabajo y Protección Social, al medio.

La Fundación Defensores de la Patria, creada en 2023 por decreto personal del presidente Putin, está dirigida por la viceministra de Defensa, Anna Tsivilyova, al parecer pariente del mandatario. A partir de 2025, la fundación planea promover la imagen de los veteranos rusos con discapacidades y amputaciones como “héroes con capacidades mejoradas”, dijo Tsivilyova en una reunión reciente.

En las redes sociales, la fundación comparte historias de veteranos que han recibido prótesis a través de sus programas. Pero en los comentarios debajo de estas historias, los familiares de los soldados se quejan regularmente de pagos y cirugías retrasadas, pedidos sin respuesta a la fundación y a los funcionarios del gobierno y esfuerzos para encontrar a los soldados desaparecidos.

Y a largo plazo, muchos de estos hombres tendrán que lidiar con el estigma social y readaptarse a la vida civil. "¿Por qué todo siempre pinta tan bien en línea cuando la vida real no es así? Presentamos los documentos a la fundación para pagos adicionales el 25 de diciembre de 2024, ¡y ya estamos a finales de marzo de 2025!", se queja el familiar de un soldado herido en un comentario bajo una publicación sobre regalos de coches.

Cuando un soldado resulta herido en el frente, los médicos lo evacuan del campo de batalla. En caso de lesiones graves, como heridas de metralla en una pierna o pisar una mina terrestre, los médicos de campaña de los hospitales militares suelen realizar amputaciones en el lugar. Después de la amputación, los soldados son trasladados a hospitales de Rostov del Don, San Petersburgo o Moscú para sufrir otras intervenciones quirúrgicas.

Desde allí, reciben rehabilitación en un centro de recuperación del Ministerio de Defensa, el más grande de los cuales es Voronovo, ubicado a las afueras de Moscú. Unos 600 exsoldados reciben tratamiento en el centro, construido durante la pandemia de COVID-19 en 2020. En Voronovo, los veteranos se alojan en cómodas habitaciones dobles con duchas privadas, televisores y acceso a Internet, revelaron periodistas del medio independiente Vyorstka.

A los soldados discapacitados se les sirven comidas de Vkusno i Tochka, -la cadena de comida rápida que sustituyó a McDonald's en Rusia tras la invasión-, y se les permite fumar. Sin embargo, los edificios de rehabilitación carecen de suficientes ascensores para acomodar a los veteranos heridos. Tampoco se permite el acceso de familiares a las instalaciones.

Anteriormente, los soldados rusos heridos en el campo de batalla tenían derecho a un pago único de tres millones de rublos (35.300 euros). En noviembre de 2024, Putin aprobó un sistema escalonado según la gravedad de la lesión, que va desde 1 millón de rublos (unos 12.000 euros) para lesiones leves hasta tres millones de rublos para lesiones graves.

Mientras los soldados se someten a rehabilitación y se les colocan prótesis, el Ministerio de Defensa continúa pagando sus salarios, explica al Times Olesya Gerasimenko, periodista independiente y redactora jefe de la editorial Punctuation Marks. Una vez que reciben la clasificación oficial de discapacidad, no los envían de vuelta a Ucrania si la lesión es grave. En cambio, se les ofrecen puestos en oficinas de reclutamiento, cuarteles o unidades de retaguardia dentro de Rusia. Pero eso conlleva un salario muy diferente: de 40.000 a 70.000 rublos [de 437 a 835 euros], no los 250.000 a 300.000 [de 2.954 a 3.571 euros] a los que estaban acostumbrados", declaró Gerasimenko a The Moscow Times tras entrevistar a docenas de veteranos.

“O los militares pueden renunciar, terminar su contrato con el Ministerio de Defensa y buscar un trabajo en la vida civil”, dijo.

La búsqueda de ayuda

Mientras estos soldados se someten a rehabilitación, sus esposas intentan sortear la burocracia, buscando una compensación estatal y descubriendo cómo lograr que sus maridos sean dados de baja oficialmente del servicio militar para que ya no sean contabilizados como personal en servicio activo. “Aún no ha habido ningún pago, la unidad se niega a hablar con mi esposo; nadie le va a dar de alta. Sigue hospitalizado y necesitamos dinero para la rehabilitación”, escribe la esposa de un soldado herido en VKontakte.

El Gobierno ha recurrido al deporte para apoyar a estos soldados que regresan. La Fundación Defensores de la Patria organiza ahora competiciones deportivas para veteranos amputados, contrata a reconocidos atletas paralímpicos para entrenar a los soldados heridos y proporciona prótesis y regalos de alta gama, como coches de control manual. “Cabe destacar que el presidente apoyó la idea de promover los deportes adaptados”, dijo Tsivilyova después de una reciente reunión con Putin.

A mediados de marzo, la fundación comenzó a comprar equipos para hockey sobre trineo, un deporte para hombres que perdieron las piernas durante la guerra en Ucrania. “El hockey sobre trineo me devolvió la vida a la plenitud y, al mismo tiempo, ¡alimentó mi impulso interior por ganar!”, dice el exsoldado Aman Aymukhambetov, capitán del equipo de hockey sobre trineo Omsk Wings.

El hockey es uno de los deportes favoritos de Putin, junto con el sambo, pero no es la única opción para los veteranos rusos con discapacidad. La Fundación Defensores de la Patria también ofrece a los veteranos de guerra entrenamiento en esquí alpino e incluso curling en silla de ruedas. Esta primavera, 360 exsoldados de 60 regiones participaron en una competición deportiva llamada Copa Defensores de la Patria.

"Tus pulmones te estallan en el pecho, pero debes seguir adelante", canta el cantante probélico Oleg Gazmanov a los soldados heridos en el himno de la competición. Los comentarios en la publicación de la fundación que promociona el nuevo himno han sido desactivados.

Paralelamente a la Copa, la fundación lanzó un programa llamado Rehabilitación a través del Deporte, que proporciona prótesis a soldados amputados y luego los envía a entrenar a una estación de esquí en la región de Kemerovo, en Siberia.

La iniciativa cuenta con el apoyo de Rostec, el conglomerado estatal que desarrolla y exporta productos industriales de alta tecnología, principalmente para el sector de defensa. “Tenemos más de 40 eventos y competiciones en el calendario este año para veteranos con discapacidades, según las instrucciones de nuestro presidente”, dijo el ministro de Deportes, Mikhail Degtyarev.

El Comité Paralímpico Ruso también participa directamente en el apoyo a los soldados heridos. Su programa "Estamos Juntos. Deporte" recibe financiación presidencial desde 2023. A principios de 2025, la iniciativa recibió otra subvención gubernamental de 12,5 millones de rublos (casi 150.000 dólares).

En los últimos dos años, 750 participantes heridos en la invasión de Ucrania han recibido rehabilitación a través del deporte.

Para unirse a las sesiones de entrenamiento con atletas paralímpicos, los veteranos deben completar un cuestionario especial. Además de la altura y la talla de calzado, se les pide que detallen cómo se lesionaron, enumeren sus condecoraciones y rangos militares, e indiquen su clasificación de discapacidad. El formulario en línea no se puede enviar sin un número de identificación oficial de veterano de combate, que se obtiene mediante un proceso largo y complejo.

A pesar de los mejores esfuerzos de la propaganda y de las fundaciones respaldadas por el Estado, los veteranos que regresan a casa con discapacidades o amputaciones a menudo tienen dificultades para adaptarse a la vida civil.

“Estos soldados se sienten abandonados”, declaró Gerasimenko al diario. “No recibieron la admiración ni el respeto de los civiles que la propaganda estatal les había hecho esperar. Algunos dijeron que la gente en los autobuses los rechazaba al ver a alguien uniformado sin una pierna”.

Más allá del estigma social que enfrentan, muchos de estos hombres no pueden imaginar un futuro para sí mismos fuera de la guerra, dijo Gerasimenko.

“Incluso antes de la guerra, muchos soldados contratados no tenían una visión clara del mundo”, explicó Gerasimenko. “Esa es una de las razones por las que terminaron en el frente. Firmar un contrato con el Ministerio de Defensa fue una de las pocas decisiones importantes en sus vidas: un intento de encontrar un propósito.

“Normalmente saben exactamente cómo gastarán el dinero: bienes de consumo, desde consolas nuevas hasta coches y apartamentos, sobre todo si tienen familia”, dijo Gerasimenko. “Pero más allá de eso, qué trabajo hacer, cómo integrar su discapacidad en la vida diaria, qué futuro familiar les espera. no tienen ni idea. No tienen visión de futuro”.