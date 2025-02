Putin eleva a sus veteranos a una situación sin precedentes en Rusia

La falta de personal en la guerra de Ucrania no solo afecta al ejército ucraniano, de menor tamaño que el ruso, sino también a la propia Rusia. En este sentido, el gobierno de Putin ha anunciado que llevará a cabo nuevas medidas como la introducción de veteranos en el conflicto, su ascenso a cargos de relevancia en el gobierno o el incremento de sus beneficios asociados a sus funciones.

Dichas iniciativas podrían no solo favorecer a Rusia en cuestión de números, sino también la creación de una nueva clase media. Además, Putin se vería más facilitado para expulsar de su cargo a aquellos que no le convenza. Cabe destacar que no es la primera vez que los veteranos juegan un papel importante en un conflicto en el país, pues después de la II Guerra Mundial, millones de veteranos se vieron beneficiados por políticas, a menudo temporales, que les concedían mejores condiciones en términos de educación y empleo. Esto no solo acabó dando buenos resultados, pues también ayudó a que se mantuvieran de parte del gobierno.

Sin embargo, cuando no se ha llevado a cabo esta táctica, ocurre lo contrario. Muestra de ello son las experiencias de los afgantsy (veteranos de la guerra soviética en Afganistán), que demostró cómo la falta de beneficios puede fomentar la creación de una clase agraviada. De hecho, a pesar de que participaron 600.000 soldados y de que 15.000 de ellos murieron, los escasos beneficios que recibieron y las pésimas condiciones que sufrieron les llevaron a ser considerados como "una fuente simbólica y física de desestabilización", tal y como recoge el diario warontherocks.

En este sentido, el Kremlin, gran conocedor de estos dos momentos históricos y con la intención de aumentar el reclutamiento, decidió ampliar los beneficios de los veteranos en el conflicto que mantiene con Ucrania. Algunos de ellos son los pagos en efectivo, terrenos gratuitos, un estatus fiscal preferencial, préstamos favorables o la prioridad en el acceso a la atención médica.

Una nueva clase media

Dichas condiciones favorecerá la creación de una nueva clase media, pues miles de hombres se verán recompensados, junto con sus familias, con ventajas que el resto de población no alcanzará. Una situación similar a la que sacudió Estados Unidos tras el final de la Segunda Guerra Mundial con la ley GI. Según los informes actuales citados por warontherocks, se calcula que entre 160.000 y 220.000 soldados rusos han perdido la vida en el combate, lo que complica la misión de reclutar nuevos soldados.

Por ello, no es de extrañar que el salario que perciben haya aumentado hasta superar tres veces el salario nacional medio. "Si estas proporciones se trasladaran a los Estados Unidos, un soldado raso recibiría alrededor de 120.000 dólares al año, junto con un bono mínimo por firmar de 20.000 dólares en efectivo", señala el medio. Las principales zonas que se han visto beneficiadas han sido las pobres, que es donde el auge económico ha sido mayor, donde los militares han recurrido de forma desesperada para conseguir mano de obra.

A su vez, estas condiciones ayudarán a que la lealtad de los soldados veteranos al Kremlin se dispare, lo que también conviene a Putin, pues muy pocos querrán perder el estatus que han labrado gracias a su participación en el conflicto.

"Tiempos de héroes"

Cabe destacar que en marzo de 2024 el mandatario ruso anunció el proyecto "Tiempo de héroes" a través el cual se dio la oportunidad a los veteranos con carreras de la guerra de Rusia en Ucrania de ascender a cargos gubernamentales, donde al menos 14.000 personas se postularon en las primeras 24 horas. Algunos de ellos ya se encuentran en sus nuevas funciones, como el gobernador interino de la región de Tambov o el enviado especial al Distrito Federal de los Urales.