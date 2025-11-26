Al menos 36 muertos y 279 desaparecidos: qué se sabe del incendio en el complejo de rascacielos en Hong Kong

Bomberos en un incendio de apartamentos en Tai Po en Hong Kong, China, el 26 de noviembre de 2025. Según el gobierno de Hong Kong.

El incendio más mortífero en Hong Kong desde 2008. Al menos 36 personas han perdido la vida, 275 se encuentran desaparecidas y 29 permanecen hospitalizadas, 7 de ellas en estado crítico, tras desatarse un enorme incendio en un complejo de rascacielos de Hong Kong. El incendio, ocurrido en una urbanización del distrito de Tai Po, en el norte del país, comenzó sobre las 14:51 hora local (las 07:51 en la península), en el andamiaje de bambú instalado en el exterior de varios pisos y debido al material del que estaba hecho no tardó en propagarse rápidamente.

En la zona trabajan más de 800 bomberos para intentar apagar las llamas del incendio—clasificado como nivel cinco, el más grave de Hong Kong— ocurrido en una zona residencial donde se alojaban unos 4.600 residentes. Según los primeros datos ofrecidos por la prensa local, entre los fallecidos habría un bombero de 37 años, mientras que entre las personas rescatadas se han podido salvar a al menos un bebé y una anciana. La Cruz Roja ha activado una línea de apoyo psicológico y el Gobierno ha suspendido las clases en al menos seis colegios del distrito.

Una persona fotografía un incendio en un apartamento en Tai Po, Hong Kong, China, el 26 de noviembre de 2025l EFE

Uno de los mayores riesgos ahora mismo es que los escombros se desplomen y provoquen un riesgo para los que se encuentran allí, según han podido contar desde el servicio de Bomberos. "Los escombros y andamios del edificio afectado se están cayendo, lo que representa un peligro adicional para nuestro personal de primera línea", ha señalado Derek Armstrong Chan, el número dos del cuerpo, quien ha afirmado que "seguirán intentando" rescatar a más supervivientes.

El fuego, que ha afectado a cuatro bloques del vecindario, ya cuenta con más de diez horas de duración y ha obligado a más de 700 personas a desplazarse a centros comunitarios habilitados como refugios temporales, según ha confirmado el Gobierno de Hong Kong. El Gobierno ha rendido homenaje al bombero fallecido, al que ha descrito como alguien "dedicado" y "valiente".

En total, según ha informado el jefe del Ejecutivo de Hong Kong, se han desplegado más de 140 camiones de bomberos y más de 800 bomberos y paramédicos para extinguir el incendio. También se están empleando drones para las labores de extinción del complejo, que justamente se encontraba en proceso de renovación y cuya propuesta (de renovación) no gustó a parte de los residentes y generó algunas críticas el año pasado.

Un apartamento arde en Tai Po en Hong Kong, China, el 26 de noviembre de 2025. EFE

Por ahora, se desconoce el número total de víctimas, más allá de los muertos y desaparecidos confirmados. Tampoco cómo se propagaron las llamas de forma tan rápida. El secretario de Seguridad, Chris Tang, ha dicho que las primeras pesquisas indican que esta rápida propagación es "sospechosa" y superior a la permitida. "La red y la lona impermeable, una vez quemadas, mostraron una propagación de las llamas superior a la permitida", ha aseverado. Las investigaciones, así como las labores de extinción y de rescate, continúan. Mientras tanto, los supervivientes buscan un refugio donde poder pasar la noche.