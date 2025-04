"¡Que te den!": el hijo de Netanyahu insulta a Macron por posicionarse a favor de la creación de un Estado palestino

Yair, el hijo del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insultó a última hora del sábado al presidente francés, Emmanuel Macron, después de que este publicara en X un mensaje a favor de la solución de dos Estados y del reconocimiento de Palestina.

"¡Que te den! ¡Sí a la independencia de Nueva Caledonia! ¡Sí a la independencia de la Polinesia Francesa! ¡Sí a la independencia de Córcega! ¡Sí a la independencia del País Vasco! ¡Sí a la independencia de Guinea Francesa! ¡Alto al neoimperialismo de Francia en África Occidental!", escribió el vástago de Netanyahu en X como respuesta a Macron.

En un tuit anterior, Macron había escrito que la postura de Francia "es clara" y a favor de "la paz" y de "un Estado palestino sin Hamás".

"Esto requiere la liberación de todos los rehenes, un alto el fuego duradero, la reanudación inmediata de la ayuda humanitaria y la búsqueda de una solución política de dos Estados. El único camino posible es el político. Apoyo el derecho legítimo de los palestinos a un Estado y a la paz, así como el derecho de los israelíes", dijo el mandatario galo en X.

El pasado día 9, Macron dijo que trabaja para el reconocimiento del Estado palestino por Francia, algo que puede producirse en la conferencia que va a copresidir en junio junto a Arabia Saudí dentro de una operación de "reconocimiento recíproco", también de Israel, por varios países.

Tras estas palabras, el primer ministro israelí ha asegurado este domingo que el tono del mensaje de su hijo Yair es "inaceptable", aunque cree que el francés "se equivoca gravemente" al plantear la solución de dos Estados y el reconocimiento a Palestina.

"Amo a mi hijo Yair, un verdadero sionista que se preocupa por el futuro del país. Como todo ciudadano, tiene derecho a su opinión personal, aunque el tono de su respuesta al tuit del presidente Macron pidiendo la creación de un Estado palestino me resulta inaceptable", dijo Netanyahu en un mensaje en su cuenta de X.

Netanyahu, al rectificar de alguna manera el tono de su hijo, ha insistido en que Macron "se equivoca gravemente al seguir promoviendo la idea de un Estado palestino en el corazón de nuestro país, cuya única ambición es la destrucción del Estado de Israel".

"No pondremos en peligro nuestra existencia por ilusiones desconectadas de la realidad y no aceptaremos sermones morales para la creación de un Estado palestino que pondría en peligro la existencia de Israel de parte de aquellos que se oponen a conceder la independencia a Córcega, Nueva Caledonia, Guinea Francesa y otros territorios, cuya independencia no pondría en peligro a Francia en ningún caso", ha dicho el primer minsitro israelí.

Un total de 147 países reconocen Palestina, lista a la que se sumó Eslovenia en junio de 2024, y España, Irlanda y Noruega el 28 de mayo.

