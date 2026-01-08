Venezuela anuncia la liberación inminente de un "número importante" de presos políticos, entre ellos varios españoles

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Cientos de venezolanos exiliados se manifiestan por el reconocimiento del triunfo opositor, el 17 de agosto pasado, en las calles de Lima (Perú).Connie France Calderón Martel / Anadolu via Getty Images

Al menos cinco presos políticos españoles de Venezuela han sido liberados. El anuncio llega poco después de que el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, anunciase este jueves la liberación inminente de "un número importante de personas", lo que incluye a venezolanos y extranjeros, para, según él, "consolidar la paz y la convivencia pacífica" del país. 

"Las instituciones del Estado han decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo en este mismo momento", ha señalado el que es también hermano de Delcy. 

"Considérese este gesto de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todos debemos hacer para lograr que nuestra República continúe su vida pacífica", ha agregado Rodríguez en los alrededores del Palacio Federal Legislativo.

Tras el anuncio de Rodríguez— quien agradeció al exjefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, así como al mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva su colaboración— ha comenzado de forma inminente la excarcelación de presos políticos.

No se ha dado a conocer el número exacto aún de personas que serán liberadas, pero el Ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, ha confirmado en el programa 'Malas lenguas' de Televisión española que entre ellos hay ciudadanos españoles. 

De hecho, el Gobierno ha confirmado la liberación de cinco españoles en Venezuela, incluida una con doble nacionalidad. Se trata de José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel.

"El Gobierno de España saluda la liberación hoy en Caracas de cinco españoles, uno de ellos ciudadana con doble nacionalidad, que se preparan a viajar rumbo a España asistidos por nuestra Embajada en Caracas", ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado. "España, que mantiene relaciones fraternales con el pueblo venezolano, recibe esta decisión como un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela", ha sentenciado.

El anuncio llega unos días después de que la organización venezolana de derechos humanos Foro Penal pidiese la amnistía general para los 863 presos políticos que, según sus registros, se encuentran detenidos en Venezuela. Entre catorce y veinte españoles estaban presos en Venezuela por causas políticas o consideradas arbitrarias hacia finales de 2025.

También se da cinco días después del ataque militar de Estados Unidos en territorio venezolano, que culminó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y provocó una incertidumbre sobre el destino de estos presos.

Imagen del exterior de El Helicoide, el denunciado centro de detención y tortura del régimen chavista

La ONG Foro Penal detalla los centenares de ciudadanos detenidos por sus ideas políticas en el régimen de Maduro hasta la captura de este, con El Helicoide como emblema de la represión sistematizada. El nuevo Gobierno de Delcy Rodríguez ha iniciado la liberación de un "amplio número".

08 enero
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
