Recupera en Toledo su coche robado y dos años después todavía no es el propietario al estar registrado a nombre de una persona inexistente

Un empresario de la construcción de la localidad italiana de Jesolo fue estafado hace casi dos años al vender su coche, un Range Rover Sport, pagado con un cheque que resultó ser falso. El vehículo fue encontrado varios meses después en un concesiondario en España, concretamente en Toledo.

El coche fue enviado de vuelta a Italia, donde fue devuelto al propietario, Simone Zanchetto. Sin embargo, el dueño ha denunciado que aún no puede obtener formalmente la plena propiedad del coche porque sigue registrado a nombre de un tercero, cuya identidad se descubrió inexistente, según ha informado Il Gazzettino.

"Un año después, nada ha cambiado: sigo sin tener la propiedad formal de mi coche", declaró Zanchetto. Esta odisea comenzó hace dos años, cuando decidió vender el coche. Tras varias ofertas iniciales que le parecieron dudosas, finalmente se decidió a vender a un interesado que dijo comprarlo como regalo a su padre. La cantidad acordada para la venta fue de 56.000 euros a pagar mediante cheque en caja.

Sin embargo, poco después descubrió que el cheque era falso, al igual que los documentos del comprador. Los intentos de contactar con el estafador fueron infructuosos, por lo que el empresario acabó presentando una denuncia ante la Policía Financiera de Jesolo.

Las autoridades localizaron al comprador reconstruyendo sus movimientos mediante la señal GPS enviada por el ordenador de a bordo del coche, que fue localizado inicialmente cerca de Milán y posteriormente recuperado en un concesionario cerca de Toledo.

Zanchetto ha tenido que recurrir ahora a un abogado para tratar de lograr, de nuevo, la propiedad plena de su coche. "Para recuperar la propiedad del coche hay que anular la venta. Para ello, necesitamos un certificado del Tribunal Administrativo Regional (PRA) que acredite la inexistencia del comprador. Por eso estamos esperando el expediente de investigación preliminar, con el que presentaremos una demanda civil para anular la venta. Estoy perdiendo mucho dinero con este coche", explicó el afectado al medio italiano.