Rusia acusa a un país miembro de la OTAN de amenazar al avión de Putin: "Dispuestos a cometer actos terroristas"

La tensión entre Polonia (país miembro de la OTAN) y Rusia continúa aumentando. Tras las reiteradas violaciones del espacio aéreo por parte de drones rusos a lo largo de las últimas semanas, ahora el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha acusado a Polonia de amenazar el avión de Putin.

Todo se ha debido a unas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, en las que señalaba que no podía garantizar que el avión de Putin no fuera obligado a aterrizar en territorio polaco si entraba en el espacio aéreo del país para dirigirse a su reunión con Trump en Hungría (un encuentro entre el presidente ruso y el estadounidense que finalmente ha sido cancelado).

Según la agencia de noticias estatal rusa TASS, Lavrov ha expresado que "recientemente he oído que el Sr. Sikorski (el ministro de Asuntos Exteriores polaco) amenazó con que no se garantizaría la seguridad del avión de Putin en el espacio aéreo polaco si volaba a Budapest para la cumbre propuesta con Trump".

La conclusión que ha extraído el ministro de Asuntos Exteriores ruso de esas palabras de Radoslaw Sikorski es que "los polacos están ahora dispuestos a cometer ellos mismos actos terroristas".

No obstante, las palabras del ministro polaco no se enmarcan en la posibilidad de atentar contra el avión de Putin sino en la orden de arresto emitida contra el presidente ruso por la Corte Penal Internacional en marzo de 2023.

En ese sentido, cabe destacar que la orden de arresto se dictó debido a la presunta responsabilidad de Vladímir Putin en la deportación ilegal de niños ucranianos a Rusia durante la guerra de Ucrania.

En concreto, la orden de arresto se aplica a cualquier territorio bajo la jurisdicción de los estados miembros de la Corte Penal Internacional (entre los que se encuentra Polonia) y ello incluye al espacio aéreo. Esa es la razón por la que Sikorski mencionó que no podía garantizar que el avión de Putin no fuera obligado a aterrizar si entraba en Polonia.