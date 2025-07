Rusia ataca "deliberadamente" la fábrica de un aliado de la OTAN en suelo ucraniano

Vinnytsia Reg. Military Admin / Anadolu via Getty Images

Rusia ha bombardeado Ucrania con persistentes ataques con misiles y aviones no tripulados, que se han intensificado en las últimas semanas a medida que las negociaciones de alto el fuego mediadas por Estados Unidos han producido pocos avances.

Moscú ha atacado ocasionalmente instalaciones en Ucrania propiedad de empresas con sede en estados miembros de la OTAN y ahora se ha sabido que el Kremlin ha golpeado un emplazamiento utilizado por el gigante estadounidense de defensa Boeing en Kiev. Fue el mes pasado, según ha informado el diario Financial Times. La empresa sueca de rodamientos SKF ya declaró en agosto de 2023 que una de sus fábricas había sido alcanzada por un misil ruso. Tres personas murieron en la planta de Lutsk, en el noroeste de Ucrania, según declaró la firma en aquel momento. Las autoridades rusas describieron la planta como un "objetivo militar legítimo". Ahora se espera la misma postura.

Moscú lanzó, en concreto, varios drones contra una fábrica de pisos en la ciudad ucraniana central de Vinnytsia, operada por el Grupo Barlinek, con sede en la ciudad polaca de Kielce, dijo el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radosław Sikorski, en sus redes sociales. La fábrica fue el "objetivo" de un ataque con aviones no tripulados rusos y que las "pérdidas son significativas".

"Por el momento, no prevemos que la producción pueda reanudarse antes de seis meses", dijo Barlinek a Newsweek, añadiendo que no proporcionaría más información por razones de seguridad. "El gerente de la planta me dijo hace un momento que fue deliberado", dijo Sikorski.

El servicio estatal de emergencias de Ucrania informó la madrugada del miércoles, hora local, que ocho personas fueron hospitalizadas tras los ataques con drones rusos contra dos instalaciones industriales civiles y cuatro edificios residenciales en Vinnytsia. Los vehículos aéreos no tripulados (UAV) provocaron incendios a gran escala, según informaron las autoridades ucranianas.

Dos personas sufrieron quemaduras graves, dijo Sikorski. Un funcionario local de Vinnytsia indicó que cinco personas sufrieron quemaduras en la región, tres de ellas clasificadas como graves.

Sikorski, en declaraciones a los medios de comunicación junto con el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, afirmó que los ataques provinieron de "tres direcciones". Sybiha afirmó que el ataque a la fábrica fue "otro ataque brutal" por parte de Rusia.

Refiriéndose al presidente ruso Vladimir Putin, el diplomático polaco añadió: "La guerra criminal de Putin se está acercando a nuestras fronteras".

Un incordio

Los ataques rusos contra infraestructuras críticas de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia y Rumanía, estados miembros de la OTAN, han obligado con frecuencia a la alianza a desplegar aviones de combate, por si los ataques se extendían a territorio de la OTAN. El Ministerio de Defensa de Bucarest declaró el miércoles que los ataques rusos, hasta la madrugada, contra infraestructuras portuarias cercanas a la frontera con Rumanía, llevaron al país a poner en alerta a sus aviones de combate, aunque los aviones no despegaron.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo que Rusia había atacado Vinnytsia, así como partes del sur, centro y noreste de Ucrania, con los ataques "más duros" durante la noche, centrándose en la infraestructura energética.

Zelenski indicó que 15 personas resultaron heridas y que los funcionarios estaban trabajando para que el suministro eléctrico en la ciudad central de Kryvyi Rih funcione "lo mejor posible".