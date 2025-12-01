Rusia despliega tropas desechables en el frente: "Solo cuatro tenían cascos"

La situación del ejército ruso en la línea del frente de Lyman es bastante complicada. El material militar está escaseando y muchos soldados son enviados a luchar sin ni siquiera llevar equipos de protección.

Según los soldados ucranianos presentes en la zona, los comandantes rusos están despreciando la vida de sus propias tropas y les están condenando a una muerte a prácticamente segura a manos de los drones ucranianos.

Igor Komok, subcomandante del 2.º batallón mecanizado de la 66ª brigada mecanizada independiente de Ucrania, ha señalado, en declaraciones al medio de comunicación británico The Telegraph, que esta forma de proceder por parte del ejército ruso "es una nueva tendencia. Sobre todo si la comparamos con el año pasado, cuando prácticamente no hubo casos similares".

La 66ª brigada mecanizada independiente de Ucrania le ha mostrado al citado medio imágenes en las que se puede observar a al menos seis soldados rusos que han perdido la vida recientemente sin llevar equipo de protección.

En ese sentido, Komok ha asegurado que en los recientes batallones rusos que han tratado de avanzar hacia las posiciones ucranianas "solo se usaron cascos en cuatro de los últimos 20 grupos", por lo que los soldados rusos a los que no se les proporciona equipos de protección "no son casos aislados".

Por su parte, Dmytro Zhmailo, director ejecutivo del Centro de Seguridad y Cooperación de Ucrania, ha expresado que "la falta de equipo de protección es una adaptación a las condiciones actuales en la línea del frente, donde el ejército ruso está sufriendo pérdidas desproporcionadamente altas en asaltos diarios de 'picadora de carne'".

Al respecto, Zhmailo ha asegurado que la mayoría de las tropas de asalto rusas son tratadas como "desechables", ya que no reciben ni equipos de protección ni entrenamientos de buena calidad.

Además, el director ejecutivo del Centro de Seguridad y Cooperación de Ucrania ha añadido que esa falta de protección también podría ser una forma de castigo por desobedecer a los comandantes rusos.

"En el ejército ruso, es muy habitual 'castigar' al personal 'poniéndolo a cero', es decir, cuando los comandantes envían deliberadamente a sus combatientes a una muerte segura mediante drones ucranianos", ha afirmado Zhmailo.