Rusia está desplegando su proyecto de corte del internet móvil hasta el final de la guerra

Pantalla de un teléfono móvil que muestra problemas para acceder a Internet móvil con la ciudad de Moscú en el fondo.

Numerosos distritos de Uliánovsk y varias localidades próximas viven sin internet móvil desde hace más de una semana. Y lo peor es que no saben cuándo volverán a tenerlo. A diferencia de cortes anteriores, la suspensión actual de este servicio no obedece a las habituales alertas de ataques aéreos, sino que ha sido establecida de manera indefinida, informa el medio local BezFormata.

Para responder a las inquietudes de la ciudadanía, el gobierno regional convocó hace una semana una rueda de prensa extraordinaria en la que comparecieron el ministro de Desarrollo Digital, Oleg Yagfarov; la directora de la institución pública 'Gobierno para los Ciudadanos', Irina Novikova; y el subdirector de Desarrollo Digital, Sergey Makarov. Todos trasladaron que comprenden las dificultades, pero las decisiones no están en sus manos.

Restricciones federales y zonas de silencio

El principal punto que quisieron aclarar es que el corte del servicio no es una iniciativa regional. La interrupción del internet móvil responde a una orden del gobierno federal y se aplica en toda Rusia cerca de instalaciones consideradas sensibles.

La semana pasada, antes de que comenzaran los cortes prolongados, Moscú decidió ampliar las zonas de seguridad alrededor de esos puntos estratégicos. Esto derivó en que áreas enteras, incluidas zonas residenciales, instalaciones sociales y edificios de oficinas, han pasado a formar parte de estas franjas restringidas.

La información es limitada por cuestiones de secreto de Estado. Como explicó Yagfarov, no existen, o al menos no pueden publicarse, mapas detallados de las zonas de cierre. Tampoco se sabe cuánto durarán las restricciones. Las autoridades federales no han fijado fecha y, según indicó el ministro, se mantendrán "hasta el final del estado de excepción", o hasta que la situación de seguridad cambie de manera significativa.

Una medida con muchas lagunas

En la práctica, esto significa que miles de ciudadanos seguirán sin internet móvil salvo en casos muy concretos. Para mitigar el impacto, el gobierno ha puesto en marcha un sistema de 'listas blancas': un conjunto de sitios web esenciales que seguirán funcionando incluso dentro de las zonas 'ciegas'. Entre ellos figuran Gosuslugi, Yandex, VKontakte, Odnoklassniki, los mercados Ozon y Wildberries y el sistema de pago Mir.

Sin embargo, el sistema aún está lejos de ser perfecto. Las aplicaciones bancarias no están incluidas por razones técnicas, lo que preocupa a los residentes. El Ministerio de Desarrollo Digital de Rusia promete que su integración llegará "en los próximos días" y que la lista se actualizará cada semana, incorporando también servicios regionales como agendas escolares electrónicas y plataformas de farmacias.

Para muchos habitantes de las 'zonas especiales', el internet móvil era su única forma de conexión. Por ello, la prioridad ahora es acelerar el acceso al internet por cable. Los proveedores trabajan a contrarreloj, ampliando equipos de instalación y atendiendo solicitudes incluso los fines de semana. El gobierno regional asegura ofrecer un "apoyo integral" y pide a las empresas de gestión de edificios que no obstaculicen el acceso de los técnicos.

Otra duda frecuente es qué ocurrirá con las tarifas móviles. Las autoridades no pueden exigir a los operadores que recalculen los planes, pues se trata de decisiones comerciales. Aun así, muchas compañías están ofreciendo compensaciones a los clientes afectados. El consejo oficial es que quienes residan en zonas restringidas deberían contactar con su operador para cambiar a tarifas que no incluyan paquetes de datos elevados.

Mientras tanto, los centros de recursos móviles (CRM) mantienen sus puertas abiertas. Ofrecen ordenadores, wifi gratuito y un mapa con más de 450 puntos de acceso distribuidos por toda la región. Los ciudadanos pueden consultar su ubicación en la web oficial de los CRM, así como en 2GIS y Yandex.Maps.