Rusia ha advertido este jueves a Estados Unidos que la decisión de reanudar los suministros de armamento a Ucrania contradice los esfuerzos declarados para lograr un arreglo pacífico al conflicto. María Zajárova, portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, expresó en una rueda de prensa que la reactivación de la ayuda militar va en contra de las intenciones de Washington de alcanzar una solución diplomática.

"Los suministros de armas al régimen de Kiev van en contra de sus declaradas intenciones de lograr la paz y llevarlo todo al cauce del arreglo diplomático", dijo Zajárova, resaltando la contradicción entre las acciones de Estados Unidos y su postura sobre el fin del conflicto. La portavoz insistió en que "quien quiere la paz, naturalmente, abogará por el cese de la militarización de la banda terrorista", en referencia a las fuerzas ucranianas.

Zajárova recordó que, durante una conversación telefónica entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, el líder ruso había subrayado que la "condición clave" para evitar una escalada y trabajar hacia una solución política-diplomática debía ser el cese total de la ayuda militar extranjera. "Es una cuestión de principios. Esperamos que lo escuchen en Washington", agregó.

A principios de marzo, Trump suspendió la ayuda militar a Ucrania tras la tensa discusión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en el despacho oval. Sin embargo, la reanudación de la asistencia se produjo una semana después. Este cambio se produjo después de una varias conversaciones diplomáticas entre ambos países, en las cuales se trataron temas sobre la seguridad y el deseo de alcanzar una tregua.

Por otro lado, Trump, al ser consultado sobre la conversación con Putin, negó que se hubiera hablado del cese total de la ayuda militar a Ucrania. "No, no lo hizo. No hablamos de la ayuda. En realidad, no hablamos de la ayuda en absoluto. Hablamos de muchas cosas, pero la ayuda nunca se mencionó", comentó el mandatario estadounidense en declaraciones a la cadena Fox.