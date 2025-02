Rusia sorprende pidiendo ayuda a Ucrania para encontrar a sus soldados desaparecidos

Rodrigo Abd via AP

Rusia y Ucrania son más que adversarios. Son enemigos. Moscú invadió el país vecino en febrero de 2022 y la guerra continúa. Y, sin embargo, hay momentos en los que las capitales tienen que conversar. Lo hacen con los prisioneros, cuando se han producido intercambios puntuales, y lo hacen también con los soldados desaparecidos.

Según se acaba de saber, el pasado enero, Ucrania registró un número récord de consultas de ciudadanos rusos sobre soldados de su Ejército desaparecidos, según datos del Estado Mayor Ucraniano de Coordinación del Servicio de Prisioneros de Guerra publicados en su canal de Telegram.

Esta oficina dice que en el primer mes de 2025 se recibieron 8.548 solicitudes de familiares de militares rusos en el marco del proyecto creado ex profeso y llamado Quiero encontrar. Esto supone un 22% más que en diciembre y la mayor cantidad en toda la historia de la iniciativa. En total, desde el inicio del proyecto, se han recibido más de 60.000 informes de soldados del ejército ruso desaparecidos.

El comunicado señala que esta cifra no incluye a los muertos en combate y es sólo una parte del número real de personas desaparecidas, ya que se basa únicamente en conclusiones oficiales. Se estima que el número real de rusos desaparecidos puede ser entre dos y tres veces mayor.

El cuartel general confirmó que 1.790 soldados cuyos nombres figuraban en las listas de búsqueda como parte del proyecto estaban cautivos en Rusia.

De ellos, 408 ya han sido canjeados por prisioneros de guerra ucranianos . Se destacó que el aumento constante del número de solicitudes en el proyecto Quiero encontrar muestra las enormes pérdidas del ejército ruso en la guerra contra Ucrania .

Mientras tanto, según informa Mediazona, en 2024 las unidades militares rusas presentaron masivamente solicitudes para reconocer a los participantes de la invasión de Ucrania como desaparecidos o muertos. De esta manera, el comando los eliminó de la lista de personal, abriendo el camino al reclutamiento de nuevos soldados.

Según los periodistas, se han detectado más de 6.200 casos de este tipo y se han clasificado otros miles de solicitudes de la segunda mitad de 2024 , lo que puede indicar su conexión con las luchas militares en Ucrania.

En diciembre de 2024, la viceministra de Defensa rusa, Anna Tsivileva, -que además es sobrina de Vladimir Putin-, declaró durante una mesa redonda en la Duma Estatal que al menos 48.000 rusos involucrados en la guerra contra Ucrania estaban desaparecidos. El presidente del Comité de Defensa de la Duma, Andrei Kartapolov , que asistió a la reunión, instó a los diputados a no revelar estos datos. "Se trata de información clasificada y sensible. Al preparar los documentos finales , asegúrense de que estos números no aparezcan en ningún lado", afirmó.