Rusia sufre un golpe colosal en su día más clave: "Ha muerto una leyenda"

Anadolu via Getty Images

El tradicional desfile militar del 9 de mayo en la Plaza Roja de Moscú para conmemorar la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial transcurrió sin repercusiones mediáticas. Aunque los medios rusos estiman que asistieron cerca de 11.000 personas, el el general Roman Polko considera que el impacto fue escaso, tanto simbólicamente como en el ámbito político.

"No se puede ocultar que el ejército ruso ha perdido la leyenda del segundo ejército más grande del mundo. Creíamos en su fuerza, pero no puede con Ucrania", señala en una entrevista con Fakt, advirtiendo que no se debe mitificar la capacidad militar rusa.

Si bien no hubo ataques ucranianos con drones, la imagen que Putin intento proyectar fue clara, según Polko: "Este desfile tenía como objetivo principal demostrar en Rusia que los comandantes de más alto rango están exclusivamente subordinados a Putin".

También destaca que Putin trató de mostrar que no está solo logrando la presencia de varios aliados, como el líder chino, lo que preocupa a Occidente. "No es bueno que haya invitado a gente que debería estar construyendo la unidad europea", advierte.

Por último, recuerda que la presión debe mantenerse. "Rusia ya ha perdido una Guerra Fría. Esto requirió consistencia y perseverancia. El presidente Joe Biden ha dejado claro que tenemos un largo camino por delante. Si mantenemos estas sanciones y las endurecemos, la economía rusa no podrá soportarlo", asevera.

