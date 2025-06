Rutte ve a EEUU comprometido con la OTAN y pide a los miembros europeos que no se preocupen por ese asunto

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha recalcado este martes que Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump sigue comprometido con la Alianza, y ha pedido a los miembros europeos de la organización transatlántica que dejen de preocuparse de esa cuestión y se centren en elaborar planes de inversión, fortalecer la industria de la defensa y apoyar a Ucrania.

"Mi mensaje a mis amigos europeos es que se dejen de preocupar tanto. Empezad a asegurar que hacéis los planes de inversión, que la base industrial funciona, que el apoyo a Ucrania siga a altos niveles. Afortunadamente, todavía lo está hoy", ha declarado Rutte en un foro organizado antes de la cumbre de líderes de la OTAN que se celebra entre hoy y el miércoles en La Haya.

"Eso es en lo que deberían trabajar (los europeos), y dejen de preocuparse por Estados Unidos. Están ahí. Están con nosotros", ha agregado el ex primer ministro de Países Bajos. Ha incidido en que Estados Unidos sigue con la OTAN, y ha hablado de un compromiso "total" del presidente estadounidense y de los altos dirigentes del país norteamericano con la organización transatlántica.

No obstante, también ha admitido que Washington tiene la expectativa de que se haga frente a la situación actual en la que canadienses y europeos "no gastan lo suficiente" en defensa. "(Washington) quiere que igualemos lo que Estados Unidos está gastando", ha comentado.

Sobre el nuevo objetivo de gasto en defensa que los líderes aliados tienen previsto respaldar en La Haya este miércoles (un 5% del PIB desglosado en un 3,5% dedicado a la inversión militar pura y otro 1,5% para inversiones relacionadas con la seguridad), Rutte ha asegurado que Estados Unidos "básicamente" lo alcanza cuando se mira lo que destinan a la inversión "central" y a la relacionada con la seguridad y la defensa.

De todas formas, ha reconocido que el principal argumento para que los europeos y canadienses eleven el gasto en defensa no es igualar lo que invierte Washington, sino que la "razón real es la amenaza rusa".

Por otro lado, ha subrayado que si los aliados no son capaces de tratar la situación en Oriente Medio y Ucrania "al mismo tiempo, no deberían dedicarse a la política y la defensa en absoluto si solo son capaces de gestionar una cuestión a la vez". "No creo que eso sea demasiado para nosotros", ha manifestado.

También ha considerado "justo" que los aliados europeos y Canadá asuman una mayor proporción del apoyo a Ucrania. Rutte ha admitido que no puede predecir "cuándo sucederá" la paz en Ucrania, pero ha elogiado al presidente estadounidense, Donald Trump, por "romper el punto muerto".

"Cuando asumió el poder, empezó el diálogo con el presidente (ruso, Vladímir) Putin, y siempre pensé que eso era crucial. Y solo hay un líder que podía romper el punto muerto, y tenía que ser el presidente estadounidense, porque es el líder más poderoso del mundo, y lidera el 25% del PIB mundial, y tiene el ejército más poderoso del mundo", ha comentado.

"Que él (Trump) rompiera el punto muerto fue muy importante. Eso no significa que vayamos a lograr un acuerdo inmediatamente. Llevará tiempo", ha continuado. Asimismo, ha considerado que Rusia no se tomó en serio las conversaciones recientes que se produjeron en Estambul, pero ha celebrado que Ucrania enviara un equipo de alto nivel allí. "Ojalá las conversaciones serias comiencen en el futuro cercano", ha expresado.