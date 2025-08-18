Sale al bosque a por setas y su excursión culmina en un descubrimiento peligroso de la Segunda Guerra Mundial

La Segunda Guerra Mundial parece historia lejana para muchos, pero desde su fin en 1945, tras seis años de combates y masacres, solo han pasado 80 años y las huellas de la destrucción que dejó aún son visibles. Muestra de ello es el hallazgo que se ha hecho en un bosque de Polonia.

Un hombre se encontraba recogiendo setas cerca de la ciudad de Nowy Sącz cuando se topó con una bomba sin explotar de la guerra de aproximadamente 60 centímetros de largo, según ha informado el medio Libertatea. Antes este inesperado hallazgo, llamó inmediatamente a la Policía.

La agente del grupo de reconocimiento pirotécnico Justyna Basiaga se desplazó hasta el lugar y confirmó que el proyectil databa de la Segunda Guerra Mundial. Poco después, el equipo del 16.º Batallón Aerotransportado de Cracovia llegó para evaluar la zona. Los zapadores aseguraron que el artefacto permanecía sin detonar y lo transportaron al campo de entrenamiento, donde fue neutralizado.

No es la primera vez que se realiza un descubrimiento de este tipo en el país. En noviembre pasado, de hecho, cerca de 3.000 personas de la ciudad polaca de Lublin tuvieron que ser evacuados de sus viviendas tras encontrar una bomba de la misma época durante una serie de trabajos de construcción.

Varias unidades especializadas se encargaron de desactivar el artefacto, hallado en el lugar donde se estaba construyendo una comisaría de Policía, y los residentes pudieron finalmente volver a sus casas sin mayores problemas.