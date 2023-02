Sale a la luz lo que ocurre con los prisioneros de guerra rusos en cárceles ucranianas

La cadena británica BBC ha podido acceder al interior de campo de prisioneros de guerra rusos en territorio ucraniano, desde donde han recogido testimonios en primera persona de gran relevancia. Aunque desde la emisora recuerdan que el Convenio de Ginebra impide grabar a prisioneros de guerra, "se nos permitió acercarnos a quien quisiéramos y les pedimos su consentimiento", pero "los guardias estaban con nosotros dondequiera que fuéramos y era poco probable que estos hombres hablaran libremente".

De esta visita han salido conversaciones como la de un hombre que fue capturado en diciembre en Donetsk. "Espero que me intercambien y que no tenga que volver al ejército", cuenta al periodista de la BBC. "¿Qué pasa si no tienes otra opción?", le pregunta éste. "Tengo algunas ideas. Podría regresar entregándome voluntariamente", responde tras una pausa.

En la visita, los profesionales de la cadena británica también comprobaron cómo los prisioneros realizaban trabajos de elaboración de muebles de jardín. La mayoría de los prisioneros de guerra se ven obligados a tener trabajos como este, explican desde la BBC, puntualizando que, aparentemente, solo los oficiales rusos pueden escoger si trabajan o no.

Televisión en ucraniano

También pudieron observar cómo las autoridades ucranianas les obligan a ver la televisión en ucraniano y documentales sobre la misma ciudad de Mariúpol que Rusia devastó en su conquista. Otros detalles similares son los vistos a la hora de comer, cuando los soldados rusos, en un momento de coreografía perfecta, se juntaron y gritaron en ucraniano: "¡Gracias por el almuerzo!".