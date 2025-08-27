Salvini insulta a Macron por Ucrania y desata una crisis diplomática entre Italia y Francia

Las últimas críticas lanzadas al presidente francés Emmanuel Macron por parte del vicepresidente italiano Matteo Salvini han incomodado en el seno de la coalición de Gobierno de Giorgia Meloni, en medio de contactos internacionales para buscar una salida a la guerra de Ucrania.

El líder ultraderechista italiano había criticado la propuesta de Macron de desplegar tropas europeas en Ucrania: "Vete tú, si quieres. Te pones el casco y un chaleco, tomas un fusil y vas. Que se callen los bombarderos y belicistas", atacó. Y añadió, además, una invitación para el liberal galo: que vaya a "colgarse del tranvía", una expresión local equivalente a "vete a la mierda".

Las palabras del italiano, socio de la ultraderechista francesa Marine Le Pen (la máxima opositora que Macron tiene en su país), suscitaron las quejas de París y la convocatoria de la embajadora italiana, Emanuela D’Alessandro, para que diera explicaciones. Sin embargo, Salvini se ha reafirmado en sus declaraciones ante los medios: "Macrón es un poco susceptible. No era un insulto. ¿Hay alguien dispuesto a mandar a su hijo a combatir en Rusia? Que Macron se ponga el casco y vaya", insistió. Acusó también a Macron de instrumentalizar la guerra para maquillar su caída de popularidad en Francia. "¡Lleva meses insistiendo en la guerra, el paraguas nuclear, los bazucas, los misiles y el ejército europeo! ¿Saben por qué? Porque su popularidad en casa está por los suelos", afirmó Salvini.

Su partido, la Liga, le respaldó con un comunicado: "Con total firmeza, calma, gentileza y sentido común reiteramos: no a soldados italianos combatiendo en Ucrania o Rusia. No a ejércitos europeos y deudas europeas para comprar armas", escribió.

No obstante, este ataque ha irritado a la coalición derechista de la primera ministra Meloni, apenas una semana después de que sentarse con Macron y otros líderes europeos en una reunión sobre Ucrania en la Casa Blanca ante el presidente estadounidense Donald Trump. Francia y Reino Unido encabezan la defensa del despliegue de una fuerza internacional con componentes aéreos, marítimos y terrestres que respalde a Ucrania y disuada a Rusia de reanudar la agresión.

Italia, en cambio, rechaza enviar tropas sobre el terreno para evitar una escalada y cuestiona la eficacia de una fuerza europea en un escenario posbélico. Roma defiende en su lugar un mecanismo de defensa colectiva inspirado en el artículo 5 de la OTAN: un compromiso de asistencia automática a Ucrania en caso de ataque, sin necesidad de integrarla en la Alianza Atlántica, una de las líneas rojas de Moscú.

Pese a la retórica encendida, París y Roma podrían encontrar puntos de convergencia en otros aspectos de la seguridad de Ucrania. Y aunque difieren en el discurso, sus contribuciones financieras a la ayuda para Kiev se mantienen en niveles similares.

Las reacciones domésticas

Meloni y su partido, Hermanos de Italia, guardan silencio, pero la reacción ha llegado del tercer partido en la coalición, Forza Italia, pues su líder, Antonio Tajani, es el ministro de Exteriores. "Yo siempre uso un tono calmado. Cabe recordar que, en política, cuenta más la fuerza de las ideas que la violencia de las palabras", ha comentado a la prensa Tajani, con cierto tono de reproche.

Desde su partido han defendido que "la política exterior italiana compete a la primera ministra y al ministro de Exteriores" y avanzado que el encontronazo "no cambiará la amistad con Francia". "Somos aliados de París y seguiremos siéndolo", ha zanjado la vicesecretaria de FI, Deborah Bergamini.

Además, Tajani telefoneó en la tarde del sábado a su homólogo galo, Jean-Noel Barrot, en la víspera de una videoconferencia sobre Ucrania del G7, para defender el apoyo de Roma "a un proceso que derive en una negociación política y diplomática" sobre Ucrania. "La coordinación con Alemania y Francia dentro de la Unión Europea es decisiva", tranquilizó el jefe de la diplomacia italiana a su colega francés y al alemán, Johann Wadephul.

Los ataques de Salvini también han disgustado en el partido Noi Moderati, que también apoya a la coalición gubernamental. "En su lugar yo no habría usado jamás esa expresión", ha opinado su líder, Maurizio Lupi, en la prensa local. Pero además han indignado a la principal fuerza de la oposición. La líder del Partido Demócrata, Elly Schlein, ha denunciado que sus "diatribas" contra Macron "avergüenza al país". "Las diatribas de Salvini no solo ponen en apuros al Gobierno, con Tajani y Meloni que reivindican su peso en la política exterior, sino que avergüenzan a todo el país. Italia tiene una gran tradición diplomática y este Gobierno sigue demostrando que no está a la altura", ha denunciado la secretaria demócrata.