Le Pen para por ahora el reloj de la sucesión, feliz por el éxito de su recurso

La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, consideró que el adelanto del recurso de su condena por desvío de fondos antes de verano de 2026, lo que puede permitir su candidatura a las presidenciales del año siguiente, es "una muy buena noticia" que muestra "el desconcierto creado por la sentencia" de primera instancia.

En una entrevista que publica este miércoles el diario Le Parisien, Le Pen aseguró que utilizará todos los recursos a su alcance para poder presentarse a las presidenciales de 2027, en las que es la favorita de los sondeos, y señaló que no se plantea un plan B, que sería lanzar a esa carrera a su delfín Jordan Bardella.

"Desde hace 25 años he establecido un vínculo particular con los franceses que me permite ser la favorita de las elecciones presidenciales. No es anodino que esta candidatura sea eliminada. Considero que las élites se están habituando a la tiranía (...) Yo no me habitúo", dijo la líder ultraderechista.

Le Pen fue condenada este lunes a cuatro años de cárcel, dos exentos de cumplimiento y otros dos en arresto domiciliario, a 100.000 euros de multa y a cinco años de inhabilitación con aplicación preventiva, lo que le impide presentarse a cualquier elección.

La política pidió que se aceleraran los plazos para su recurso, con la esperanza de ser absuelta en segunda instancia o que el nuevo tribunal levante el carácter preventivo de la inhabilitación, lo que le permitiría lanzar su cuarta carrera al Elíseo, tras haber sido finalista en las dos últimas frente a Emmanuel Macron.

La líder ultraderechista aseguró que presentará un recurso ante el Constitucional para poder presentarse y también ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: "Esperamos que estas iniciativas nos aportarán la posibilidad de poder tener unas presidenciales en condiciones normales".

Pese a que confesó que la sentencia le sorprendió, sobre todo la inhabilitación preventiva, Le Pen aseguró que mantendrá "el combate": "Cuanto más alto llegas, más duros son los ataques". "Pero eso no me afecta, me motiva. La injusticia siempre me ha motivado", dijo la líder ultraderechista, que consideró "política" la sentencia que le condenó por desvío de más de 4 millones de fondos de la Eurocámara.

Los jueces la situaron en la cúspide de un sistema de utilización fraudulenta de los asistentes parlamentarios que el Parlamento Europeo pone al servicio de cada eurodiputado, que en realidad trabajaban para el partido.

Ella defiende su inocencia y se dice víctima del sistema que quiere impedir la victoria en las presidenciales de 2027 que le auguran los sondeos.

Le Pen confirmó que tomará la palabra en el mitin que su partido ha organizado este domingo en el que esperan demostrar el gran respaldo popular a la política tras la condena por desvío de fondos.

Aferrada

Le Pen, se mostró ayer martes combativa, dispuesta a explorar las pocas opciones que le quedan de afrontar una cuarta candidatura, lo que detuvo el reloj de la sucesión. La política, de 56 años, reunió a sus huestes, elevó el tono contra el estamento judicial y comenzó a dar la batalla judicial para poder afrontar una cuarta carrera por el Elíseo.

De esa forma, Le Pen cuenta con acelerar al máximo los tiempos de la justicia con la esperanza de que su recurso pueda ser despachado antes de 2027, incluso llegando al tribunal de Estrasburgo. Es el "pequeño camino" que, en sus propias palabras, quiere explorar hasta el final, antes de lanzar un plan B, que sería la coronación definitiva de Bardella, muy popular pero de apenas 29 años.

El joven político, un valor electoral que ya demostró su tirón en las urnas en las pasadas europeas al conducir a su partido a la victoria, aceptó el calendario y, en declaraciones a la radio Europe 1, mostró una lealtad absoluta a su mentora: "Siempre he hecho lo que me ha pedido, mi lealtad a Marine es total". Una declaración de intenciones que arrastró al resto del partido, que mostró una postura contundente de respaldo a su lideresa y amplificó el mensaje de crítica al estamento judicial.

Le Pen reunió a su grupo parlamentario, que seguirá dirigiendo porque la inhabilitación no afecta a su condición actual de diputada, y marcó el tono al asegurar que "el sistema ha sacado el arma nuclear" para evitar la victoria de la ultraderecha. Prometió igualmente que darán, pese a todo, la batalla: "No dejaremos que nos roben la victoria en las presidenciales".

En su punto de mira están los jueces que dictaron su condena, pero en el trasfondo de sus palabras hay un sentimiento de injusticia por la inhabilitación preventiva que busca minimizar el desvío de fondos que motivó su condena.

Las encuestas

El combate de Le Pen promete extenderse en los próximos días, cuando su partido ha convocado manifestaciones en apoyo a su líder en todo el país.

La extrema derecha aspira a sacar partido de esta situación en forma de victimización, aunque los sondeos muestran que una gran mayoría de los franceses están de acuerdo con la sentencia: un 67 % la considera justa, según una encuesta difundida por BFMTV.

Otra de Le Figaro señala que el 54 % de los encuestados cree que Le Pen no ha recibido un tratamiento desfavorable de los jueces y el mismo porcentaje cree que la justicia funciona bien.

Fruto de esa estrategia, Agrupación Nacional (RN), el partido fundado por Jean-Marie Le Pen, ha aumentado considerablemente en su número de afiliados. La formación informó este martes que, desde el anuncio de la condena hace algo más de 24 horas, son 10.000 nuevos.

Asimismo, la recogida de firmas lanzada por Bardella alcanza ya las 300.000, detalló la fuerza ultranacionalista.