Scholz asegura que "no debe haber división entre la UE y EEUU" y se niega a "imponer ningún dictamen a Ucrania"

El primer líder en salir ante los medios, en la embajada alemán en París, ha sido el canciller alemán, Olaf Scholz, quien ha asegurado que los temas que se han tratado -y seguirán tratándose- por parte de sus colegas europeos radican en cómo afrontar el escenario que se cierne sobre Ucrania.

En este sentido, ha asegurado que "no debe haber división entre Europa y EEUU respecto a la responsabilidad por la seguridad de Ucrania". "En otras palabras, la OTAN se basa en el hecho de que siempre actuamos juntos y compartimos el riesgo, garantizando así nuestra seguridad. Esto no debe ponerse en tela de juicio", ha aseverado.

Por otro lado, ha destacado que uno de los grandes frentes comunes es el de la financiación común europea en materia de Defensa. "He propuesto permitir un margen presupuestario suplementario", y ha adelantado que "Alemania seguirá invirtiendo en su ejército, por lo que debe ser más flexible con sus normas presupuestarias".

"Estos debates me sorprenden, lo admito. Se está hablando a espaldas de los ucranianos sobre los resultados de unas conversaciones que no se han producido, que Ucrania no ha consentido y en las que no está invitada a la mesa", dijo Scholz ante los medios alemanes.

Además, ha señalado que todos deben "seguir apoyando a Ucrania" y solo es posible si la financiamos". Sin embargo, el mensaje de mayor calado en su aparición ha sido el referente a las negociaciones paz propiamente dichas, y todo tras ver cómo Trump y Putin parecen estar negociando de forma independiente, los término de paz en Ucrania, algo inaceptable para Scholz: "No se puede imponer ningún dictamen a Ucrania", ha señalado.

Respecto a la partida económica establecida para los países de la OTAN de colaborar con el 2% del PIB en materia de Defensa, el canciller ha considerado que "esto no debería formar parte de los límites presupuestarios de la UE", y ha espetado que en una situación como la actual, no se debería bloquear a ningún país la opción de "gastar más del 2 % en defensa", algo que ocurre por "los criterios de la UE sobre financiación estatal", declaró.

Scholz responde a Starmer: "Es un debate inadecuado"

En otro orden de cosas, Scholz también se ha mostrado contrario a las palabras de su homólogo británico, Keir Starmer, quien ha planteado en los últimos días la posibilidad de dar luz verde al envío de tropas a Ucrania. A criterio de Scholz, este es "el momento erróneo" para debatir esto.

"Es un debate inadecuado en un momento erróneo y sobre un tema erróneo", agregó y enfatizó que todavía no se ha alcanzado la paz, puesto que Ucrania está sumida en una "guerra brutal".

Por último, el canciller se ha referido a la entrada de Ucrania en la UE, asunto sobre el que se ha mostrado a favor y contundente: "Estas cosas no son negociables. Es importante para nosotros dejarlo claro".