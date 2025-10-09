Se desvela la astronómica cifra de la defensa de la OTAN contra los drones más modestos de Putin

Tras las múltiples incursiones de aviones y drones en su espacio aéreo, la OTAN ha intensificado sus esfuerzos para hacer sus defensas más robustas. Estos ataques, que incluyen violaciones en las fronteras de Polonia con Rusia y Bierlorrusia, han evidenciado una creciente preocupación sobre la capacidad de la alianza para manejar amenazas a gran escala.

La intercepción de drones tipo Shahed, que invadieron el espacio aéreo polaco a mediados de septiembre, ha desatado un debate sobre el coste de los sistemas de defensa y la preparación de la OTAN para enfrentarse a una guerra moderna con un alto componente tecnológico.

Frank Rose, exsecretario adjunto para el Control de Armamentos de la administración Obama, destacó en declaraciones a Daily Express US que "Polonia y sus socios de la OTAN respondieron con rapidez y eficacia a la incursión". Una victoria que, no obstante, no salió nada barata.

Cada dron Shahed, fabricado por Rusia, cuesta entre 55.000 y 60.000 euros, según diversas estimaciones. Sin embargo, los interceptores utilizados para derribarlos son mucho más caros. Los misiles aire-aire avanzados (Sidewinder AMRAAM) empleados en la defensa de Polonia oscilan entre 259.000 y 345.000 euros, con lo que la OTAN está gastando decenas de veces más para derribar una amenaza mucho más económica.

La situación se complica con los sistemas de defensa más sofisticados, como los misiles Patriot, cuyo coste es de casi 900.000 euros por interceptor, y podría ascender a los 3,5 millones de euros en ciertas versiones. De esta forma, Rose señala que la "curva de costes" de la defensa antimisles es un desafío crítico.

Dificultados para mantener la base industrial

La inquietud, además, no se limita a los gastos financieros. "EEUU está enviando interceptores a sus aliados, incluido Israel, y la base industrial ha sido descuidada durante tanto tiempo que la fabricación se ha convertido en un proceso complicado y lento", advierte Rose.

Los interceptores Patriot SM-3, que protegen a países como Israel, tienen un coste que varía entre 8,6 y 24 millones de euros. A medida que la demanda aumenta, las capacidades estadounidenses de producción están siendo rápidamente agotadas, lo que dificulta aún más la reposición de las reservas de misiles.

Este escenario resalta la falta de preparación para enfrentarse a las amenazas emergentes, como los enjambres de drones, que, según Rose, "están transformando radicalmente la guerra, y en Estados Unidos estamos en una situación precaria".

El exsecretario plantea que una solución viable podría ser el desarrollo de tecnologías más baratas y accesibles, como láseres de estado sólido o sistemas de microondas. Estas tecnologías permitirían enfrentar de manera más eficaz y económica a las amenazas de bajo coste, sin recurrir a los costosos interceptores de misiles balísticos.

Aunque los costes y las limitaciones tecnológicas son serios, hay razones para el optimismo. "Lo que hemos visto en Israel, Oriente Medio y Ucrania es que las defensas antimisiles han funcionado muy bien", explica un experto en defensa. De hecho, los sistemas como el Patriot y el THAAD han mostrado una efectividad superior al 90% en diversas regiones del mundo, lo que sugiere que, a pesar de los desafíos, la OTAN y Estados Unidos pueden aprender valiosas lecciones de los conflictos actuales.