Segundo ataque de Israel en Beirut en mitad del alto el fuego: tres muertos y siete heridos

Al menos tres muertos y siete heridos dejó un ataque israelí en un suburbio de Beirut que fue anunciado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) como una acción en contra de "un terrorista" del grupo chií libanés Hizbulá.

Las FDI indicaron en un comunicado conocido este martes en la madrugada que el ataque tuvo como blanco a un "terrorista" de Hizbulá que recientemente había ayudado al grupo islamista Hamás en acciones contra civiles israelíes.

El partido-milicia chií no dio declaraciones inmediatas sobre la identidad del objetivo de este ataque, que es el segundo contra la capital del país en medio de la frágil tregua de cuatro meses, en respuesta a un previo lanzamiento simbólico de cohetes desde el Líbano, que no dejó daños en el norte de Israel, su diana. "Debido a la amenaza inmediata que representaba el terrorista, las FDI y la ISA (Agencia de Seguridad de Israel) actuaron para eliminarlo y eliminar la amenaza", agregó el comunicado de las FDI.

Según el diario libanés L'Orient-Le Jour, el ataque israelí dejó como resultado tres muertos y siete heridos en un edificio cercano a la mezquita Imam el-Kazem, en el distrito de Sfeir.

El ataque ocurrió después de que el líder de Hizbulá, Naim Qasem, asegurara el sábado pasado que si Israel no abandona el país y sigue con su agresión contra el Líbano, "no habrá más remedio que optar por otras opciones", pese a que reiteró su compromiso con el alto el fuego.

Qasem pronunció esas palabras un día después de un ataque de Israel en el Dahye, los suburbios en el sur de Beirut.

"Esta resistencia (Hizbulá) sigue presente y comprometida con el acuerdo (de alto el fuego) en esta etapa, pero si Israel no se compromete con el acuerdo, y el Líbano no logró conseguir el resultado esperado a nivel político, no habrá más remedio que optar por otras opciones", dijo Qasem en un discurso televisado.

Una "advertencia"

El presidente libanés, Joseph Aoun, consideró que el ataque israelí es una "advertencia" por parte del Estado judío y pidió medidas contra cualquiera que le ofrezca "pretextos" para continuar con los bombardeos.

El jefe de Estado abogó por buscar el apoyo de la comunidad internacional para que le ayude a garantizar su "derecho a la plena soberanía" y también a frenar a posibles "infiltrados dentro del Líbano que proporcionen un pretexto adicional para la agresión" israelí, según un comunicado de la Presidencia libanesa.

Las autoridades libanesas han arrestado a una serie de personas por el ataque inicial contra el norte del Estado vecino, del que ningún grupo ha reclamado la autoría y que se produjo una semana después de que la formación chií Hizbulá se desvinculara de un incidente similar. Por ello, Aoun llamó este martes a buscar una "mayor unidad interna" y a no tirar por la borda la "oportunidad excepcional" que existe en la actualidad de salvar al Líbano, al tiempo que condenó la nueva acción contra el extrarradio beirutí.

"Es peligroso tener intenciones premeditadas contra el Líbano, especialmente en el momento en que se produjo, después de la firma en Yeda (oeste de Arabia Saudí) de un acuerdo para controlar la frontera entre el Líbano y Siria", zanjó el presidente, de acuerdo con la nota.