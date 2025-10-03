Los soldados de Ucrania abren otro nuevo frente de batalla por las infecciones

Un soldado ucraniano herido siendo atendido por los médicos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en una imagen de archivo

Más allá de luchar militarmente contra las fuerzas rusas, los soldados de Ucrania están inmersos en otro frente de batalla muy importante: el de la resistencia de muchas infecciones a los antibióticos.

La revista Knowable Magazine ha publicado un reportaje en el que se adentra en esa otra cara del conflicto armado, la de los soldados que están experimentando en sus carnes los problemas que crea la falta de efectividad de los antibióticos para acabar con ciertas bacterias.

Uren, quien hasta el mes de agosto ha comandado la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos en la ciudad ucraniana de Leópolis, subraya que "la tasa de mortalidad en Ucrania supera con creces la observada a nivel internacional", una realidad que, según el experto, "es realmente alarmante".

Lo preocupante es que, ante la escasez de recursos ucraniana y la insuficiencia de los esfuerzos para contener la amenaza de la resistencia a los antibióticas, han comenzado a circular por Ucrania cepas peligrosas resistentes a los medicamentos entre la población general, incluso entre los niños pequeños y las personas con síntomas leves.

En ese sentido, Uren asegura que el problema de las infecciones que muestran resistencia al suministro de antibióticos en Ucrania es algo que "definitivamente, ya no se limita a los heridos de guerra" ni a otros pacientes que contraen gérmenes resistentes en los hospitales.

El experto advierte de que la región en la que trabaja presenta uno de los niveles más altos de resistencia a múltiples medicamentos de toda Ucrania. Esa peligrosa situación se da tanto dentro de los hospitales como fuera de ellos, experimentándose también en clínicas y en consultorios médicos de toda la ciudad.

Uren, igualmente, destaca que Leópolis se encuentra muy cerca de territorio europeo, concretamente a 70 kilómetros de la frontera ucraniana con Polonia, por lo que sería muy aconsejable que la Unión Europea adoptara medidas al respecto.