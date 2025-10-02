Un soldado ruso ve una brecha en las trincheras ucranianas, va hacia ella y en 5 segundos pasa de la ilusión al gran susto

Misión de combate de los soldados de artillería de la 141.ª Brigada Mecanizada de Ucrania en la región de Donetsk.

En el campo de batalla de la guerra entre Rusia y Ucrania, cualquier detalle, por insignificante que parezca, puede resultar una trampa mortal. Un motorista ruso atravesaba a toda velocidad una trinchera antitanque al este del país, en algún punto de los 1.100 kilómetros que componen la extensa línea del frente, hasta que cayó en una.

El terreno, aparentemente despejado, incluía una brecha en la trinchera, una especie de paso improvisado, como un puente de tierra, que parecía invitar la transitación de vehículos. Sin embargo, resultó ser una trampa meticulosamente preparada por las fuerzas ucranianas para atrapar incautos, y el soldado ruso fue víctima de ella.

A pesar de los restos visibles de vehículos blindados rusos destruidos en las inmediaciones, el motociclista aceleró hacia la brecha. Tal vez la alternativa, intentar saltar una trinchera sin puente, le pareció aún más arriesgada. Pero eligió mal.

"Los suicidas rusos corren por el campo directamente hacia una mina, con el resultado previsible", manifiesta en Telegram el corresponsal de guerra ucraniano Yuri Butusov. "Es evidente que no fueron los primeros en llegar a este lugar. Pero a los comandantes rusos les da igual la interminable cadena de muertos y mutilados", añade.

Las imágenes difundidas muestran que el motociclista cruzó directamente sobre una mina colocada estratégicamente en el falso cruce, que provocó una violenta explosión, convirtiendo la escena en una bola de fuego. A pesar del impacto, el soldado sobrevivió durante al menos unos minutos, y se le pude ver moviéndose entre los restos carbonizados de su motocicleta.

No es la primera vez que soldados rusos intentan maniobras desesperadas por este tipo de terreno. En mayo, otro combatiente atravesó en bicicleta, a plena luz del día, una zona plagada de minas, artillería y drones, y sobrevivió por puro milagro. En esta ocasión, la suerte no estuvo tan de su lado.

Las tácticas desesperadas y las trampas mortales continúan marcando el pulso de un conflicto que todavía parece lejos de terminar.