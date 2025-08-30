'The New York Times' pone sus ojos en esta famosa zona de España: "Parece un sueño"

Un nuevo artículo del diario estadounidense The New York Times asegura que la costa Brava catalana "lo tiene todo". "Parece un sueño". En el reportaje, el periódico estadounidense recaba algunos de los rincones de las "fascinantes" 45 millas de costa (72 kilómetros). Se recomienda "coger un coche, o al menos una bicicleta" y explorar.

En declaraciones recogidas por el medio, Caterina Roma, una ceramista barcelonesa, apunta a la riqueza natural del enclave. "Es un paisaje muy fértil y llamativo: las vides descienden hasta el mar en algunos lugares", explica. "Cuando la supervivencia está garantizada, la cultura puede desarrollarse, por eso la Costa Brava siempre ha sido tan rica", refiriéndose en parte al nacimiento del popular pintor Salvador Dalí, que, "estaba profundamente comprometido con la Costa Brava".

Para recabar información precisa, The New York Times ha contactado con algunos locales de la zona, que ofrecen algunas recomendaciones para dormir, comer y explorar. De este modo, la diseñadora textil, Nani Marquina, recomienda visitar Cala des Tramadiu, "mi lugar favorito". Se encuentra a unos 128 kilómetros de Barcelona. "Una cala de tonos plateados a la que solo se puede llegar por mar", agrega.

En cuanto a la comida, los expertos recomiendan en el diario, principalmente, el arroz y el vino. Y "para llevar a casa" sugieren comprar sus anchoas artesanales. "Son perfectas para comer en tostada. Muchas tiendas en la ciudad los venden; solo asegúrate de obtener los verdaderos anxoves de l'Escala", advierte Jordi Roca, pastelero de El Celler de Can Roca.

Para explorar la Costa Brava, sus propios locales recomiendan visitarla en primavera y otoño. "Pasa una o dos semanas aquí para tener tiempo de sobra para explorar los pueblos medievales, con sus románticas iglesias, y para pasar al menos un día en Girona", asegura Montse Aguer i Teixidor, directora de los museos Dalí, en conversación con el periódico.

Por su parte, Roma sugiere alquilar una bicicleta eléctrica. "Es una excelente manera de ver los pequeños pueblos del interior". "Algunos municipios, como Pals, son más turísticos, pero todos tienen una arquitectura interesante. Siempre me pregunto, ¿cómo pudo haberse construido este edificio en la Edad Media?", concluye.