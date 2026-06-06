Cientos de jóvenes vestidos de cucharas protestan en India contra las filtraciones de exámenes oficiales: "Es hora de convertir esta pequeña broma en una revolución"

Cientos de simpatizantes del Partido del Pueblo de las Cucarachas (CJP), un movimiento juvenil indio que empezó como una sátira en redes sociales, llevaron a cabo su primera protesta este sábado en Nueva Delhi luego del regreso al país de su líder, Abhijeet Dipke.

Con máscaras de cucarachas y ejemplares de la Constitución india en mano, los manifestantes exigieron la renuncia del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, a raíz de una serie de filtraciones, errores técnicos y cancelaciones en diferentes exámenes oficiales que han causado indignación entre la juventud india.

"Las respuestas de los exámenes están siendo vendidas antes de que suceda el examen. Pueden costar 10 lakhs (unos 10.500 dólares). Las personas que compran las respuestas salen victoriosas; mientras que otros que no pueden pagarlas no pueden avanzar", declaró a EFE la presidenta del sindicato de estudiantes de la Universidad Jawaharlal Nehru, Aditi Mishra, durante la manifestación.

La preocupación por estas pruebas oficiales, a menudo determinantes en un país sufre 15,3 % de desempleo juvenil, fue lo que empujó a muchos jóvenes a unirse a la manifestación del CJP el sábado.

Navya Dubey, de 18 años, explicó a EFE que algunos de sus amigos tuvieron pensamientos suicidas luego de la filtración de las respuestas del examen NEET, una exigente prueba de admisión para programas de medicina y odontología, en mayo. El Gobierno canceló el examen después de que más de 2 millones de aspirantes hubieran tomado la prueba.

La protesta, llevada a cabo en una calle secundaria y cercada por la Policía, se desarrolló sin incidentes y en medio de un calor que alcanzó los 40 grados. El fundador del movimiento, Abhijeet Dipke, aseguró que las protestas continuarán hasta que el ministro de Educación renuncie. "Esto fue solo un tráiler", indicó el estratega de comunicación política, quien vive en EE.UU. y es estudiante de la Universidad de Boston.

Simpatizantes del movimiento juvenil satírico Cockroach Janta Party (CJP) en la protesta EFE

El origen de las cucarachas

El CJP nació el pasado 16 de mayo después de que el presidente del Tribunal Supremo de la India, Surya Kant, comparara a algunos jóvenes desempleados con "cucarachas" y "parásitos".

Las declaraciones causaron revuelo en un país donde más de la mitad de sus 1.400 millones de habitantes tiene menos de 30 años. En cuestión de días, el movimiento superó los 22 millones de seguidores en Instagram, más que duplicando los del partido oficialista Bharatiya Janata Party (BJP).

Poco después, la cuenta de X del CJP fue bloqueada "en respuesta a una demanda legal". El medio local The Indian Express reportó que la petición de bloqueo provino del Gobierno del primer ministro, Narendra Modi.

Tras recibir el apoyo de varias personalidades y algunos políticos, Dipke anunció que regresaría al país a pesar de temer ser arrestado. "Es hora de convertir esta pequeña broma en una revolución", publicó el partido en redes sociales el viernes.