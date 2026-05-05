Tragedia en China: una explosión en una fábrica de fuegos artificiales deja al menos 21 muertos

Una potente explosión en una fábrica de fuegos artificiales en el centro de China ha dejado al menos 21 muertos y más de 60 heridos, en uno de los accidentes industriales más graves de los últimos meses en el país.

El estallido se produjo este lunes por la tarde en un taller del municipio de Liuyang, en la provincia de Hunan, una zona conocida precisamente por su intensa actividad en la industria pirotécnica. Las causas del suceso, por el momento, siguen sin esclarecerse.

Una columna de humo y escenas de caos

Las primeras imágenes difundidas en redes locales muestran una enorme columna de humo elevándose desde la fábrica tras la explosión, que se escuchó a varios kilómetros de distancia.

El impacto fue inmediato: decenas de trabajadores y personas cercanas resultaron afectados, y los servicios de emergencia se movilizaron rápidamente para atender a los heridos y buscar posibles desaparecidos.

Xi Jinping exige responsabilidades

La magnitud del accidente ha provocado una rápida reacción de las autoridades. El presidente Xi Jinping ha pedido acelerar las labores de rescate y hacer "todo lo posible" para salvar vidas.

Además, ha insistido en la necesidad de esclarecer lo ocurrido "cuanto antes" y depurar responsabilidades con rigor, en un mensaje que también apunta a la prevención de futuros incidentes.

Un problema que se repite

El suceso vuelve a poner sobre la mesa un problema recurrente en China: los accidentes en la industria pirotécnica.

A pesar de los controles y regulaciones, este tipo de incidentes sigue produciéndose con cierta frecuencia. Sin ir más lejos, el pasado mes de febrero ya se registraron dos explosiones similares en otras provincias, con un balance conjunto de 20 fallecidos.

Seguridad bajo la lupa

Más allá del drama humano, la explosión reabre el debate sobre las condiciones de seguridad en sectores industriales de alto riesgo en el país.

La insistencia de las autoridades en “extraer lecciones” de este tipo de tragedias es habitual tras cada accidente. La cuestión es si, esta vez, esas lecciones se traducirán en cambios reales.

Porque mientras la industria sigue creciendo, los riesgos también lo hacen… y las consecuencias, como se ha visto de nuevo, pueden ser devastadoras.