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Tragedia en China: una explosión en una fábrica de fuegos artificiales deja al menos 21 muertos
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Tragedia en China: una explosión en una fábrica de fuegos artificiales deja al menos 21 muertos

El accidente, ocurrido en la provincia de Hunan, vuelve a poner el foco en los riesgos de una industria marcada por incidentes recurrentes.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
La bandera de China
La bandera de ChinaSimpleImages vía Getty Images

Una potente explosión en una fábrica de fuegos artificiales en el centro de China ha dejado al menos 21 muertos y más de 60 heridos, en uno de los accidentes industriales más graves de los últimos meses en el país.

El estallido se produjo este lunes por la tarde en un taller del municipio de Liuyang, en la provincia de Hunan, una zona conocida precisamente por su intensa actividad en la industria pirotécnica. Las causas del suceso, por el momento, siguen sin esclarecerse.

Una columna de humo y escenas de caos

Las primeras imágenes difundidas en redes locales muestran una enorme columna de humo elevándose desde la fábrica tras la explosión, que se escuchó a varios kilómetros de distancia.

El impacto fue inmediato: decenas de trabajadores y personas cercanas resultaron afectados, y los servicios de emergencia se movilizaron rápidamente para atender a los heridos y buscar posibles desaparecidos.

Xi Jinping exige responsabilidades

La magnitud del accidente ha provocado una rápida reacción de las autoridades. El presidente Xi Jinping ha pedido acelerar las labores de rescate y hacer "todo lo posible" para salvar vidas.

Además, ha insistido en la necesidad de esclarecer lo ocurrido "cuanto antes" y depurar responsabilidades con rigor, en un mensaje que también apunta a la prevención de futuros incidentes.

Un problema que se repite

El suceso vuelve a poner sobre la mesa un problema recurrente en China: los accidentes en la industria pirotécnica.

A pesar de los controles y regulaciones, este tipo de incidentes sigue produciéndose con cierta frecuencia. Sin ir más lejos, el pasado mes de febrero ya se registraron dos explosiones similares en otras provincias, con un balance conjunto de 20 fallecidos.

Seguridad bajo la lupa

Más allá del drama humano, la explosión reabre el debate sobre las condiciones de seguridad en sectores industriales de alto riesgo en el país.

La insistencia de las autoridades en “extraer lecciones” de este tipo de tragedias es habitual tras cada accidente. La cuestión es si, esta vez, esas lecciones se traducirán en cambios reales.

Porque mientras la industria sigue creciendo, los riesgos también lo hacen… y las consecuencias, como se ha visto de nuevo, pueden ser devastadoras.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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