Tres detenidos tras registros en el Servicio de Acción Exterior de la UE y el Colegio de Europa por supuesto fraude

El edificio del Servicio Europeo de Acción Exterior se ilumina en solidaridad con Ucrania durante el Día de la Independencia de ese país en Bruselas, Bélgica, el 24 de agosto de 2022.

La burbuja comunitaria está en shock esta mañana después de que haya trascendido una redada policial en las oficinas del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), en Bruselas, y en el prestigioso Colegio de Europa, en Brujas, dos pilares -por gestión y por principios- de la política internacional de la Unión.

Según informan medios como el diario belga Le Soir, se ha detenido ya a tres personas en el marco de una operación por un presunto fraude de financiación. La investigación está siendo dirigida por la Fiscalía Europea (EPPO), que ha emitido también un comunicado oficial sobre los registros, detallando que afectan igualmente a las residencias particulares de los investigados. En todos estos escenarios se ha confiscado diversa documentación como evidencia.

La operación, expone la nota, parte de una investigación por un presunto fraude relacionado con la formación financiada por la UE para jóvenes diplomáticos.

Qué se investiga

En el foco de la Fiscalía está el proyecto de la Academia Diplomática de la UE, un programa de formación de nueve meses para jóvenes diplomáticos de los 27 Estados miembros, que fue adjudicado por el SEAE al Colegio de Europa, en Bélgica, en una licitación para el curso 2021-2022. Se trata de una escuela de postgrado de referencia para quien quiera dedicarse a las relaciones exteriores y, en particular, a las europeas, desde su fundación, en 1949. Entre sus antiguos alumnos se incluyen importantes políticos y funcionarios de las instituciones comunitarias. Actualmente tiene como rectora a la italiana Federica Mogherini, que fue precisamente fue jefa de la diplomacia europea hasta 2019. Comenzó un segundo mandato de cinco años en Brujas este mismo año.

Federica Mogherini, exAlta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y ahora rectora del Colegio de Europa, el 7 de noviembre de 2025, en una conferencia en Berlín (Alemania). Sebastian Gollnow / picture alliance via Getty Images

La Fiscalía europea sospecha que en el proceso de licitación del programa "se vulneró la competencia lea" y que "se compartió información confidencial relacionada con la contratación en curso con uno de los candidatos participantes".

Los investigadores están tratando de averiguar si el Colegio de Europa fue informado con antelación sobre los criterios de selección para el proceso de licitación y si se le informó que se le adjudicaría el proyecto antes de la publicación oficial del anuncio de licitación, abundan medios como The Brussels Times. "Existen fuertes sospechas de que se compartió información confidencial sobre la contratación con uno de los candidatos participantes en la licitación", añade este medio.

La Fiscalía Europea ha solicitado el levantamiento de la inmunidad de varios sospechosos, que fue concedido y ha dado lugar a las actuaciones policiales conocidas hoy. Los hechos se comunicaron inicialmente a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que apoya igualmente la investigación. La investigación también cuenta con el apoyo del juez de instrucción belga en Flandes Occidental, del distrito de Ypres, como contraparte local.

Las autoridades ahora buscan determinar si se han cometido delitos de fraude en la contratación, corrupción, conflicto de intereses y violación del secreto profesional.

¿Cuándo ocurrió todo?

Los hechos investigados se remontan a los años en los que el SEAE estaba dirigido por el español Josep Borrell, mientras que el Colegio de Europa estaba ya presidido por Mogherini, ex jefa del SEAE. Hoy, la actual alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y vicepresidenta en la Comisión Europea es la estonia Kaja Kallas, que aún no ha valorado públicamente lo ocurrido, como tampoco lo han hecho Borrell o Mogherini.

Los episodios en el foco de la Fiscalía europea fueron comunicados a la agencia anticorrupción europea (OLAF), ya que podrían constituir fraude en la contratación pública, corrupción, conflicto de intereses y violación del secreto profesional.

--- ESTA ES UNA NOTICIA EN DESARROLLO ---