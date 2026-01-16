Encuesta | ¿Dónde crees que colocaría Donald Trump la medalla del Nobel de la Paz de Machado?

Momento en que la opositora María Corina Machado ofrece la medalla del Nobel de la Paz de 2025 al presidente de EEUU, Donald Trump; a pesar de las advertencias del comité de los premios.

Nadie esperaba que no ocurriese, pero lo verdaderamente importante es cómo ha ocurrido. La opositora venezolana María Corina Machado -ganadora del Nobel de la Paz- visitó ayer la Casa Blanca para reunirse con el mismo presidente de EEUU que tras ordenar la intervención y secuestro del exmandatario Nicolás Maduro, está negociando con la cúpula chavista encarnada en una Delcy Rodríguez que se ha convertido en sucesora, en lugar de aupar al movimiento opositor.

Donald Trump quería a toda costa haber sido el galardonado con el Nobel de la Paz, pero este recayó en Machado como un gesto de apoyo a la vía de la convocatoria de nuevas elecciones. Y Machado, quien tras ver cómo el presidente estadounidense llegaba a alabar a Rodríguez calificándola de "fantástica" -después de que el flujo del petróleo venezolano fluya a EEUU, claro-, ofreció entregarle a Trump la medalla. A pesar de que el comité le advirtió de que el premio no se puede compartir, transferir o revocar, a pesar de lo que decida hacer con la medalla física. Es decir, fue allí con una chapa metálica de oro de 196 gramos enmarcada.

Machado no fue ni recibida por él en su entrada a la Casa Blanca por la 'puerta de atrás', pero ella le agasajó con un obsequió que asegura que era una forma de devolver la histórica entrega de la medalla con la efigie del general George Washington que el militar y marqués de Lafayette le dio a Simón Bolívar -figura clave en la descolonización de Sudamérica- hace 200 años.

"Lafayette se la dio como un símbolo de hermandad entre la gente de Estados Unidos y la gente de Venezuela en la lucha contra la tiranía. 200 años después, el pueblo de Bolívar le devuelve al líder de Washington una medalla", aseguró, despertando ciertas dudas sobre si EEUU no habría recibido suficiente oro de Sudamérica en los últimos 200 años.

