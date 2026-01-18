Los países europeos que respaldan a Groenlandia responden a los aranceles de Trump: "Socavan las relaciones transatlánticas"

Los ocho países europeos que recibieron este sábado la amenaza arancelaria de Trump tras apoyar a Groenlandia han publicado este domingo una declaración conjunta en la que se solidarizan con el Reino de Dinamarca y el pueblo de Groenlandia y donde han querido defender que su presencia militar en Groenlandia es para apoyarlos y esto "no supone una amenaza para nadie".

"Como miembros de la OTAN, estamos comprometidos a fortalecer la seguridad del Ártico como un interés transatlántico compartido. Las maniobras coordinadas danesas 'Resistencia Ártica' realizadas con aliados responden a esta necesidad. No suponen una amenaza para nadie", han señalado Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Gran Bretaña en el comunicado.

Los países han querido defender la soberanía del territorio, así como recordar el peligro que puede suponer para las relaciones trasatlánticas medidas como las anunciadas por el presidente de los Estados Unidos. "Los aranceles socavan las relaciones transatlánticas y podrían provocar una peligrosa espiral. Vamos a seguir unidos y coordinando nuestra respuesta. Defendemos nuestra soberanía", han agregado los ocho países firmantes.

Cabe destacar que prácticamente al mismo tiempo que han publicado el anuncio, la agencia EuropaPress ha asegurado que el contingente militar alemán que se encontraba en el territorio en "misión de reconocimiento" ha abandonado Groenlandia. Según han asegurado varias fuentes del diario 'Bild', la salida de los militares se ha producido sin aviso y después de estar desplegados menos de 48 horas en la zona.

Nuevas amenazas a sus aliados: impone a varios países aranceles del 10% a partir de febrero, que podrán aumentar al 25% en junio

La respuesta de Europa llega después de que el presidente de los Estados Unidos anunciase este sábado la imposición de aranceles a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia "hasta que se alcance un acuerdo para la compra total de Groenlandia". El republicano impone a estos países aranceles del 10% a partir de febrero, que podrán aumentar al 25% en junio.

Esta situación se prolongará, según ha amenazado el líder estadounidense, hasta que se llegue a un acuerdo para la compra de Groenlandia, algo que según sus palabras lleva intentando conseguir EEUU desde hace más de 150 años. Y es que, según lleva defendiendo durante las últimas semanas el republicano, su interés por el territorio responde a motivos de seguridad nacional.

Y, según sus últimas acciones, amenazas y movimientos, para estar dispuesto a hacer de todo para conseguirlo, aunque eso signifique romper vínculos y lazos con naciones que históricamente han sido aliadas de su país.

Los aranceles de Trump: una forma de "chantaje"

Tras la nueva represión arancelaria anunciada por Trump, el ministro de Asuntos Exteriores holandés, David van Weel, ha querido calificar las acciones del mandatario como un "chantaje", así como algo "incomprensible" e "inapropiado". "Este chantaje no es la forma de trabajar con tus aliados", ha asegurado, antes de decir que se trata de un plan "ridículo" por parte del dirigente de EEUU.

De hecho, a pesar de las represalias estadounidenses, el de Países Bajos ha querido informar de que no retirara sus tropas militares de la zona y que además tiene previsto enviar más tropas allí una vez comiencen las maniobras. "Tenemos mucha tarea que hacer allí y la primera prioridad es sacar esta ridícula propuesta de la mesa", ha exclamado el político.

Cabe recordar que hace una semana varios países pertenecientes a la OTAN (entre ellos España) firmaron una declaración conjunta en la que ya dejaron claro su posición, pidiendo respetar la integridad territorial del territorio de Groenlandia y recordando a EEUU el hecho de que debe actuar como un aliado, pues es lo que es.

"El Reino de Dinamarca, incluida Groenlandia, forma parte de la OTAN", aseguraron, y "la seguridad en el Ártico debe lograrse colectivamente, en colaboración con los aliados de la OTAN, incluido Estados Unidos, defendiendo los principios de la Carta de las Naciones Unidas, como la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras”.