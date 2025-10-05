Trump amenaza a Hamás con la "aniquilación total" si no cede el control de Gaza, según la 'CNN'
Como lo contempla el plan de paz impulsado por su administración.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia a Hamás. Según informó la CNN este domingo, Trump afirmó que Hamás enfrentaría la "aniquilación total" si no accede a entregar el control del enclave, tal como lo contempla el plan de paz impulsado por su administración.
Durante una entrevista realizada por mensaje de texto, se le preguntó al mandatario qué sucedería si Hamás decidía aferrarse al poder en Gaza. Trump respondió de forma tajante con la frase: "¡Aniquilación total!".
-Noticia de última hora-