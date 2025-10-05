Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Trump amenaza a Hamás con la "aniquilación total" si no cede el control de Gaza, según la 'CNN'
Como lo contempla el plan de paz impulsado por su administración.

Redacción HuffPost
El presidente de EEUU, Donald Trump, estrecha la mano del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el 29 de septiembre de 2025, tras su comparecencia en Washington para anunciar un plan para Gaza.Jim Lo Scalzo / Pool / EPA / EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia a Hamás. Según informó la CNN este domingo, Trump afirmó que Hamás enfrentaría la "aniquilación total" si no accede a entregar el control del enclave, tal como lo contempla el plan de paz impulsado por su administración.

Durante una entrevista realizada por mensaje de texto, se le preguntó al mandatario qué sucedería si Hamás decidía aferrarse al poder en Gaza. Trump respondió de forma tajante con la frase: "¡Aniquilación total!".

