Trump anima a Ucrania a "jugar al ataque" en Rusia: "Es muy difícil ganar una guerra sin atacar a un país invasor"
El presidente de EEUU adelanta "tiempos interesantes" y compara las fuerzas ucranianas con "un gran equipo con una defensa fantástica".
Trump anima a Zelenski a golpear Ucrania. El presidente de Estados Unidos ha planteado este jueves que Ucrania necesita "jugar al ataque" si quiere tener alguna posibilidad de victoria frente a Rusia. Su mensaje contrasta con la voluntad diplomática que ha llevado al magnate norteamericano a plantear un cara a cara entre los principales líderes políticos de Ucrania y de Rusia, Volodímir Zelenski y Vladímir Putin, respectivamente.
"Es muy difícil, si no imposible, ganar una guerra sin atacar a un país de invasores", ha dicho Trump. Además, en su Truth Social ha comparado el contexto militar de Ucrania con "un gran equipo que tiene una defensa fantástica, pero al que no se le permite jugar al ataque". "¡No hay posibilidad de ganar!", ha sentenciado.
Asimismo, el presidente Trump ha vuelto a aprovechar para atacar el exgabinete de su antecesor, Joe Biden, y tildándolo de "incompetente". "El corrupto y extremadamente incompetente Joe Biden no dejaría que Ucrania contraatacara, solo defendiera", ha insistido el mandatario, que posteriormente ha incidido en que la guerra "nunca habría sucedido si yo fuera presidente".
Por último, en su mensaje, Trump ha vaticinado que se avecinan "tiempos interesantes". Sin embargo, no ha aludido a las últimas reuniones con Putin y Zelenski, ni tampoco a los supuestos esfuerzos en marcha para concretar una cita a tres bandas.
El mensaje del presidente contrasta con sus últimos esfuerzos por resolver el conflicto con diplomacia. Hace unos días, el presidente de EEUU invitó a Putin a Alaska para participar en unas negociaciones y tras esta, se reunió rápidamente con Zelenski y otros líderes europeos para buscar una paz duradera en la región.