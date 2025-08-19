La Casa Blanca asegura que Putin ha prometido a Trump que se reunirá pronto con Zelenski
Así lo han comunicado pese a los mensajes imprecisos que ha emitido Moscú en las últimas horas sobre este asunto.
La Casa Blanca ha asegurado este martes que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha prometido en conversaciones con su homólogo estadounidense, Donald Trump, que se reunirá pronto con el jefe de Estado ucraniano, Volodímir Zelenski, pese a los mensajes imprecisos que ha emitido Moscú en las últimas horas sobre este asunto.