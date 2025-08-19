Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La Casa Blanca asegura que Putin ha prometido a Trump que se reunirá pronto con Zelenski
Medio centenar de fuegos arden a la espera del fin del calor extremo: 33.000 desalojados y más bomberos heridos
Así lo han comunicado pese a los mensajes imprecisos que ha emitido Moscú en las últimas horas sobre este asunto.

Redacción HuffPost / EFE
Montaje de dos imágenes del presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el de Ucrania, Volodímir Zelenski.HuffPost con imágenes de Getty Images

La Casa Blanca ha asegurado este martes que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha prometido en conversaciones con su homólogo estadounidense, Donald Trump, que se reunirá pronto con el jefe de Estado ucraniano, Volodímir Zelenski, pese a los mensajes imprecisos que ha emitido Moscú en las últimas horas sobre este asunto.

Redacción HuffPost