Trump anuncia un alto el fuego entre Israel y Hamás 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que Israel y Hamás han aprobado la primera fase del plan de paz propuesto por Washington para la Franja de Gaza, lo que supone el inicio de un alto el fuego y la liberación inminente de todos los rehenes israelíes.

“Estoy muy orgulloso de anunciar que Israel y Hamás han aprobado la primera fase de nuestro plan de paz”, ha escrito el mandatario en su red social Truth Social. “Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto y que Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada, como primer paso hacia una paz fuerte, duradera y permanente”, ha añadido.