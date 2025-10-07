¿Cómo va la negociación entre Hamás e Israel? Primera lectura "positiva" y piropos de Trump a los palestinos

Protesta para pedir que se aplique el plan de Donald Trump para Gaza y puedan volver los rehenes israelíes, el 29 de septiembre de 2025, en Tel Aviv.

Las negociaciones entre Israel y Hamás no se han roto. Es el mejor titular, tras el primer día de contactos indirectos en Egipto. Los gazatíes bombardeados y los rehenes israelíes, sin embargo, necesitan y merecen más, y más rápido. Les va la vida en ello. Lo que sabemos es que este martes volverán a reunirse las delegaciones en la ciudad balneario de Sharm el Sheij y que, por ahora, las sensaciones no son malas y hay esperanza en que se pueda implementar el plan de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump.

Es lo que informan fuentes de la negociación a medios como Al Jazeera o AP, que usan en ambos casos la palabra "positiva" para definir la jornada de ayer a orillas del Mar Rojo. Avanzan que se ha elaborado una hoja de ruta para la continuación de la actual ronda de conversaciones, lo cual es un avance.

La delegación de Hamás, que incluye a los líderes de Hamás Khalil al-Hayya y Zaher Jabarin -dos negociadores que sobrevivieron a un intento de asesinato israelí en Doha, la capital de Qatar, el mes pasado- informó a los mediadores de que los continuos bombardeos israelíes sobre Gaza suponen, eso sí, un desafío para las negociaciones sobre la liberación de los cautivos. Se supone que Washington ha ordenado a Tel Aviv que pare los ataques de inmediato, pero eso no está pasando y los muertos y heridos siguen llegando a los hospitales de la franja.

Las conversaciones del primer día abordaron la propuesta de intercambio de prisioneros y secuestrados, un alto el fuego y la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, según el medio egipcio Al-Qahera News, vinculado al estado.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también afirmó que Trump estaba impulsando un pronto intercambio de cautivos israelíes y prisioneros palestinos, en un intento de generar impulso para implementar otras partes de su plan para poner fin a la guerra de Gaza. "Los equipos técnicos están discutiendo eso en este momento, para asegurar que el entorno sea el ideal para liberar a esos rehenes", declaró Leavitt esna noche, añadiendo que los equipos estaban "revisando la lista tanto de rehenes israelíes como de presos políticos que serán liberados".

Trump, en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval el lunes por la tarde, fue más entusiasta aún: "Tenemos muchas posibilidades de llegar a un acuerdo", aunque también señaló que aún tiene sus propias "líneas rojas". "Pero creo que lo estamos haciendo muy bien. Y creo que Hamás ha estado aceptando cosas muy importantes. Se han portado bien", añadió el republicano. No obstante, no ha ofrecido ningún detalle sobre cómo cree que van las conversaciones, más allá de su evaluación general positiva. Puede ser entendible porque el momento requiere prudencia... o porque no hay nada que vender.

Israel continúa sus ataques a pesar del llamamiento del presidente de EEUU, Donald Trump, a "cesar de inmediato los ataques contra Gaza", el 4 de octubre de 2025. Anadolu via Getty Images

El presidente estadounidense también elogió con entusiasmo el apoyo conjunto árabe-turco para mantener a Hamás en la mesa de negociaciones, elogió al pueblo israelí y, por supuesto, elogió a su propio enviado especial, Steve Witkoff, que encabezaba la delegación estadounidense en estas negociaciones. El yerno de Trump, Jared Kushner, promotor inmobiliario, al frente de los negocios de la familia en Oriente Medio y ejecutor de los Acuerdos de Abraham entre el mundo árabe e Israel también forma parte de la delegación estadounidense, añade la CNN. Los israelíes están liderados por el principal negociador Ron Dermer, mientras que la oficina de Netanyahu indicó que el asesor de política exterior Ophir Falk también estaría presente en representación de Israel, entre otros.

Al-Qahera, por su parte, confirmó que se esperaba que las conversaciones continuaran el martes, fecha en la que se cumplen dos años del ataque de Hamás contra Israel que causó la muerte de 1.139 personas y el secuestro de unas 200. Desde entonces, las fuerzas israelíes han matado al menos a 67.160 palestinos y herido a 169.679 en Gaza, en una guerra que ha sido descrita como genocida por una investigación de las Naciones Unidas, destacados expertos en genocidio y destacados grupos de derechos humanos, incluyendo organizaciones israelíes sin fines de lucro.

Incluso mientras se celebraban las conversaciones el lunes, las fuerzas israelíes mataron al menos a 10 palestinos en ataques en Gaza, incluyendo tres que buscaban ayuda humanitaria, según fuentes de Al Jazeera.

No está claro cuánto durarán las conversaciones, sin embargo. Netanyahu afirmó que se limitarían a unos pocos días como máximo, y Trump ha afirmado que Hamás debe actuar con rapidez, o de lo contrario, todo se perderá. Funcionarios de Hamás han advertido que podría necesitarse más tiempo para localizar los cuerpos de los rehenes enterrados bajo los escombros.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, compartió una publicación en redes sociales a última hora del lunes en la que reconocía el segundo aniversario del "aborrecible ataque terrorista a gran escala de Hamás contra Israel" el 7 de octubre de 2023. Guterres también afirmó que la "reciente propuesta" presentada por Trump "presenta una oportunidad que debe aprovecharse para poner fin a este trágico conflicto".

"Un alto el fuego permanente y un proceso político creíble son esenciales para evitar un mayor derramamiento de sangre y allanar el camino hacia la paz", escribió el secretario general de la ONU.

Los pasos del acuerdo

En teoría, todas las hostilidades cesarían de inmediato, en virtud de la hoja de ruta planteada por Trump. Según el acuerdo, Hamás liberaría a todos los rehenes que tiene en su poder, vivos o muertos, en un plazo de 72 horas. Los militantes aún tienen 48 rehenes. Israel cree que unos 20 de ellos están vivos.

Israel liberaría, por su parte, a 250 palestinos que cumplen cadena perpetua en sus cárceles y a 1.700 personas detenidas en Gaza desde el inicio de la guerra, incluyendo a todas las mujeres y niños. Israel también entregaría los cadáveres de 15 palestinos por cada rehén entregado.

Las tropas israelíes se retirarían de Gaza tras el desarme de Hamás y se desplegaría una fuerza de seguridad internacional. El territorio quedaría bajo gobernanza internacional, bajo la supervisión de Trump y el exprimer ministro británico Tony Blair. Una administración interina de tecnócratas palestinos gestionaría los asuntos cotidianos. Hamás no participaría en la administración de Gaza, y toda su infraestructura militar, incluidos los túneles, sería desmantelada. Los miembros que se comprometieran a vivir en paz recibirían amnistía. Quienes deseen abandonar Gaza podrán hacerlo.

Los palestinos no serían expulsados de Gaza, como inicialmente planteó la Casa Blanca, rozando la limpieza étnica, como advirtió la ONU. Se permitiría el ingreso de grandes cantidades de ayuda humanitaria, que serían gestionadas por "organismos internacionales neutrales", como las Naciones Unidas y la Media Luna Roja.

Un comunicado de Hamás del viernes afirmó estar dispuesto a liberar a los rehenes y ceder el poder a otros palestinos, pero que otros aspectos del plan requieren más consultas entre los palestinos. El comunicado no mencionó el desarme de Hamás, una exigencia israelí clave. La declaración también reiteró su disposición de larga data a entregar el poder a un organismo palestino políticamente independiente.

Netanyahu, a su vez, declaró el viernes que Israel estaba preparado para la implementación de la "primera etapa" del plan de Trump, aparentemente refiriéndose a la liberación de rehenes. Sin embargo, su oficina afirmó en un comunicado que Israel se comprometía a poner fin a la guerra basándose en los principios que ya había establecido. Netanyahu lleva tiempo afirmando que Hamás debe rendirse y desarmarse. El Ejército de Israel dijo el sábado que los líderes del país le habían dado instrucciones para prepararse para la primera fase del plan estadounidense.

Pero aún hay mucho incierto sobre la mesa. Las preguntas esenciales incluyen el cronograma de los pasos clave. Un funcionario de Hamás afirmó que se necesitarían días o semanas para localizar los cuerpos de algunos rehenes. Altos funcionarios de Hamás han sugerido que aún existen importantes desacuerdos que requieren más negociaciones. Una exigencia clave es el desarme de Hamás, pero la respuesta del grupo no mencionó nada al respecto. No está claro que los miembros de Hamás puedan ponerse de acuerdo entre ellos sobre el plan.

Un alto funcionario, Mousa Abu Marzouk, afirmó a AP que Hamás estaba dispuesto a entregar sus armas a un futuro organismo palestino que gobernara Gaza, pero no se mencionó nada al respecto en el comunicado oficial del grupo en respuesta al plan de Trump. Otro funcionario, Osama Hamdan, declaró a la cadena de televisión Al Araby que Hamás rechazaría la administración extranjera de la Franja de Gaza y que la entrada de fuerzas extranjeras sería "inaceptable".

Algunas partes del plan siguen sin estar claras. Hamás quiere que Israel abandone Gaza por completo, pero el plan establece que Israel mantendría una "presencia perimetral de seguridad", lo que podría significar que mantendría una zona de seguridad dentro del territorio.

Y el futuro de Gaza sigue en duda. El plan afirma que si la Autoridad Palestina, que administra la Cisjordania ocupada, implementa reformas suficientes y avanza la reurbanización de Gaza, "podrían finalmente darse las condiciones para una vía creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino".

