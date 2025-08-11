Trump anuncia la "liberación" de Washington este lunes con un plan para acabar con "el crimen y la escoria"

Donald Trump anuncia otro Liberation Day o "Día de la Liberación". Esta vez no tiene nada que ver con su política de aranceles, sino con un plan de mano dura para acabar con "el crimen" y "la escoria" en Washington.

Este lunes, Trump ha hecho público que hoy tendrá lugar la "liberación" de la capital de EEUU tras adelantar días atrás que tomaría medidas para reducir la delincuencia y la presencia de personas sin hogar en la ciudad.

"El crimen, el salvajismo, la inmundicia y la escoria desaparecerán", ha proclamado en un mensaje en su cuenta de Truth Social, desde donde ha dado por terminados "los días de los asesinatos o ataques sin piedad contra personas inocentes".

El nuevo-viejo objetivo de Trump es una ciudad gobernada por los demócratas y que lleva tiempo en su particular punto de mira. Así, tras presumir de haber "arreglado" el problema migratorio en la frontera sur, habla de Washington D.C. como "el próximo objetivo".

Entre los planes de Trump figuraría el despliegue de la Guardia Nacional, con un operativo de hasta 1.000 efectivos en la capital, según fuentes citadas por NBC News.

Su llamamiento a la mano dura policial para 'limpiar' la capital llega en contraposición a las cifras oficiales dadas por las autoridades locales, que niegan el supuesto aumento de la delincuencia al que alude Trump.