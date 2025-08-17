EEUU anuncia un pacto con Rusia que recoge "robustas garantías de seguridad" para Ucrania

Estados Unidos ha anunciado este domingo que ha logrado un acuerdo con Rusia para conceder "robustas garantías" de seguridad a Ucrania en el caso de alcanzar un acuerdo de paz con Moscú, ofreciendo así un estatus de protección parecido al Artículo 5 de la OTAN.

"Estados Unidos está potencialmente preparado para poder dar garantías de seguridad al nivel del Artículo 5, pero no de la OTAN, sino directamente de Estados Unidos y otros países europeos", ha explicado el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, a la cadena Fox News, quien ha afirmado que dicho acuerdo fue aceptado por Putin durante la reunión en Alaska con el mandatario de EEUU, Donald Trump.

Dicho artículo recoge un principio de defensa colectiva que simboliza que cualquier ataque contra un miembro de la OTAN será recibido como un ataque contra el resto del grupo e implicaría el inicio de conversaciones para organizar un contraataque conjunto.

Por otra parte, en la cadena CNN, el estadounidense ha informado que también ha obtenido una garantía de Rusia de una "consagración legislativa" de "no atacar a ningún otro territorio cuando se codifique el acuerdo de paz, y la consagración legislativa en la Federación Rusa de no atacar a ningún otro país". "Llegamos a un acuerdo sobre garantías de seguridad sólidas que yo describiría como un cambio radical", ha agregado a la misma.

El anuncio de EEUU se ha producido apenas unos instantes después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, se reunieran en Bruselas y ofrecieran una rueda de prensa de forma previa a la reunión con Trump prevista para este lunes.

-Noticia en ampliación-

