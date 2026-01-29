Trump considera acometer ataques selectivos contra mandos de Irán para alentar nuevas protestas

Un grupo de manifestantes, en las calles de Teherán, la capital de Irán, el 8 de enero de 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando opciones contra Irán, que incluyen ataques selectivos contra las fuerzas de seguridad y líderes para inspirar a los manifestantes, según informaron varias fuentes a Reuters, incluso cuando funcionarios israelíes y árabes afirmaron que la fuerza aérea por sí sola no derrocaría a los gobernantes clericales.

Dos fuentes estadounidenses familiarizadas con las conversaciones afirmaron que Trump quería crear las condiciones para un "cambio de régimen" después de que la represión aplastara un movimiento de protesta nacional a principios de este mes, con miles de muertos.

Para ello, estaba considerando opciones para atacar a comandantes e instituciones que Washington considera responsables de la violencia, para dar a los manifestantes la confianza de que podrían invadir edificios gubernamentales y de seguridad, indicaron.

Una de las fuentes estadounidenses indicó que las opciones que están considerando los asesores de Trump también incluyen un ataque mucho mayor con un impacto duradero, posiblemente contra los misiles balísticos que pueden alcanzar a los aliados de Estados Unidos en Oriente Medio o sus programas de enriquecimiento nuclear. La otra fuente estadounidense afirmó que Trump aún no ha tomado una decisión definitiva sobre el curso de acción, incluyendo si tomará la vía militar.

Despliegue militar y ¿mano tendida?

La llegada de un portaaviones estadounidense y buques de guerra de apoyo a Oriente Medio esta semana ha ampliado la capacidad de Trump para potencialmente emprender acciones militares, tras haber amenazado repetidamente con intervenir por la represión iraní.

Cuatro funcionarios árabes, tres diplomáticos occidentales y una fuente occidental de alto rango, cuyos gobiernos fueron informados sobre las conversaciones, expresaron su preocupación de que, en lugar de movilizar a la gente para que saliera a las calles, tales ataques pudieran debilitar un movimiento ya en estado de shock tras la represión más sangrienta por parte de las autoridades desde la Revolución Islámica de 1979.

Alex Vatanka, director del Programa de Irán del Instituto de Oriente Medio, afirmó que, sin deserciones militares a gran escala, las protestas en Irán seguían siendo "heroicas, pero superadas en armamento".

Las fuentes de este artículo solicitaron el anonimato para hablar de asuntos delicados. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, el Departamento de Defensa de Estados Unidos y la Casa Blanca no respondieron a las solicitudes de comentarios. La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declinó hacer comentarios.

Trump instó el miércoles a Irán a sentarse a la mesa de negociaciones y llegar a un acuerdo sobre armas nucleares, advirtiendo que cualquier ataque estadounidense futuro sería más severo que la campaña de bombardeos de junio contra tres instalaciones nucleares. Describió los barcos en la región como una "armada" que navegaba hacia Irán.

Un alto funcionario iraní declaró a Reuters que Irán se estaba "preparando para una confrontación militar, al mismo tiempo que utilizaba la vía diplomática". Sin embargo, Washington no mostraba apertura a la diplomacia, añadió el funcionario.

Irán, que afirma que su programa nuclear es civil, estaba listo para el diálogo "basado en el respeto mutuo y los intereses", pero se defendería "como nunca antes" si se le presionaba, declaró la misión iraní ante las Naciones Unidas en una publicación en X el miércoles.

Trump no ha detallado públicamente qué busca en cualquier acuerdo. Los puntos de negociación previos de su administración han incluido la prohibición de que Irán enriquezca uranio de forma independiente y restricciones a los misiles balísticos de largo alcance y a la red de agentes armados de Teherán en Oriente Medio.

Ciudadanas de Irán pasan junto a una valla publicitaria antiestadounidense en Teherán, el 26 de enero de 2026. Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Los límites del poder aéreo

Un alto funcionario israelí con conocimiento directo de la planificación entre Israel y Estados Unidos declaró a Reuters que Israel no cree que los ataques aéreos por sí solos puedan derrocar a la República Islámica, si ese es el objetivo de Washington.

"Si se va a derrocar al régimen, hay que desplegar tropas sobre el terreno", declaró, señalando que incluso si Estados Unidos eliminara al Líder Supremo, el ayatolá Alí Jamenei, Irán "tendría un nuevo líder que lo reemplazaría".

Solo una combinación de presión externa y una oposición interna organizada podría cambiar la trayectoria política de Irán, afirmó el funcionario.

El funcionario israelí afirmó que el liderazgo iraní se había visto debilitado por los disturbios, pero que mantenía un firme control a pesar de la profunda crisis económica que desencadenó las protestas.

Múltiples informes de inteligencia estadounidenses llegaron a una conclusión similar: que las condiciones que llevaron a las protestas seguían vigentes, debilitando al gobierno, pero sin fracturas importantes, según dos personas familiarizadas con el asunto. La fuente occidental afirmó creer que el objetivo de Trump parecía ser impulsar un cambio de liderazgo, en lugar de "derrocar al régimen", un resultado similar al de Venezuela, donde la intervención estadounidense reemplazó al presidente sin un cambio radical de gobierno.

Jamenei ha reconocido públicamente varios miles de muertes durante las protestas. Culpó de los disturbios a Estados Unidos, Israel y a quienes llamó "sediciosos".

La organización estadounidense de derechos humanos HRANA ha estimado el número de muertos relacionados con los disturbios en 5.937, incluidos 214 miembros del personal de seguridad, mientras que las cifras oficiales sitúan la cifra en 3.117. Reuters no ha podido verificar las cifras de forma independiente.

¿Puede caer realmente el régimen iraní? Las protestas masivas por la crisis económica, desconocidas en años y empapadas en sangre, muestran la clara vulnerabilidad de los ayatolás, pero eso no augura la derrota inminente. Ha habido levantamientos antes, sin éxito. ¿Qué cambia ahora?

Jamenei mantiene el control, pero es menos visible

A sus 86 años, Jamenei se ha retirado del gobierno diario, ha reducido sus apariciones públicas y se cree que Residiendo en lugares seguros después de que los ataques israelíes del año pasado diezmaran a muchos de los altos mandos militares iraníes, según informaron funcionarios regionales.

La gestión diaria ha recaído en figuras afines al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), incluyendo al asesor principal Ali Larijani, señalaron. La poderosa Guardia domina la red de seguridad iraní y gran parte de la economía.

Sin embargo, Jamenei conserva la autoridad final sobre la guerra, la sucesión y la estrategia nuclear, lo que significa que el cambio político es muy difícil hasta que abandone el poder, señalaron. El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní no respondió a preguntas sobre Jamenei.

En Washington y Jerusalén, algunos funcionarios han argumentado que una transición en Irán podría romper el estancamiento nuclear y, eventualmente, abrir la puerta a lazos más cooperativos con Occidente, según dos diplomáticos occidentales.

Sin embargo, advirtieron, no hay un sucesor claro para Jamenei. En ese vacío, los funcionarios y diplomáticos árabes creen que el CGRI podría tomar el control, consolidando un régimen de línea dura, profundizando el estancamiento nuclear y las tensiones regionales. Cualquier sucesor que se considere emergente bajo presión extranjera sería rechazado y podría fortalecer, no debilitar, al CGRI, afirmó el funcionario.

En toda la región, desde el Golfo hasta Turquía, los funcionarios afirman preferir la contención al colapso, no por simpatía hacia Teherán, sino por temor a que la agitación dentro de una nación de 90 millones de habitantes, dividida por divisiones sectarias y étnicas, pueda desatar inestabilidad mucho más allá de las fronteras iraníes.

Un Irán fracturado podría desembocar en una guerra civil, como ocurrió tras la invasión estadounidense de Irak en 2003, advirtieron dos diplomáticos occidentales, lo que desataría una afluencia de refugiados, alimentaría la militancia islamista e interrumpiría los flujos de petróleo a través del Estrecho de Ormuz, un cuello de botella energético mundial.

El riesgo más grave, advirtió el analista Vatanka, es la fragmentación en una "Siria en fase inicial", con unidades y provincias rivales luchando por territorio y recursos.

Retroceso regional

Los países del Golfo, aliados históricos de EEUU y sede de importantes bases estadounidenses, temen ser los primeros objetivos de las represalias iraníes, que podrían incluir misiles iraníes o ataques con drones de los hutíes en Yemen, aliados de Teherán.

Arabia Saudita, Qatar, Omán y Egipto han presionado a Washington para que no ataque a Irán. El príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, ha declarado al presidente iraní, Masoud Pezeshkian, que Riad no permitirá que su espacio aéreo ni su territorio se utilicen para acciones militares contra Teherán.

"Estados Unidos puede apretar el gatillo pero no asumirá las consecuencias. Nosotros sí"

"Estados Unidos puede apretar el gatillo", declaró una de las fuentes árabes, "pero no asumirá las consecuencias. Nosotros sí".

Mohannad Hajj-Ali, del Centro Carnegie para Oriente Medio, afirmó que los despliegues estadounidenses sugieren que la planificación ha pasado de un solo ataque a algo más sostenido, impulsado por la creencia en Washington y Jerusalén de que Irán podría reconstruir su capacidad misilística y, eventualmente, convertir su uranio enriquecido en armas. El resultado más probable es una "erosión progresiva -deserciones de la élite, parálisis económica, sucesión disputada- que desgaste el sistema hasta que se quiebre", dijo el analista Vatanka.