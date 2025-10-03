Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Trump da un ultimátum a Hamás: o acepta la propuesta de paz antes del lunes o se desatará el "infierno" sobre ellos
El presidente estadounidense da un margen concreto a la organización terrorista: antes del lunes. En caso contrario, EEUU podría dejar de colaborar para conseguir una tregua.

Trump durante su visita a InglaterraLeon Neal

O luz verde a la propuesta paz antes del lunes o "infierno". Esas son las dos alternativas que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha ofrecido a Hamás. El magnate ha amenazado a la organización terrorista con "desatar el infierno como nunca antes se ha visto" contra el grupo islamista si no hay un 'ok' efectivo en los próximos dos días (domingo a las 18:00 hora de Washington).

Y es que, tras varios días desde la reunión entre Trump y Netanyahu, y en la que el estadounidense propuso su plan de paz para Gaza basado en 20 puntos, Hamás todavía no se ha pronunciado. Y esto parece estar agotando la paciencia de Trump que, a tenor de sus palabras en su red social Truth Social, deja entrever que en caso de que no la acepten, se despreocupará del conflicto y dejará todo en manos de Israel.

Asimismo, Trump ha definido esta oportunidad como "la última", y ha asegurado que "habrá paz en Oriente Próximo de una manera o de otra".

--Noticia de última hora. En ampliación--

